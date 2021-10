Call of Duty: Vanguard – Dateigrößen und Preload-Details enthüllt

Activision hat nun verraten wie hoch die Dateigröße für Call of Duty: Vanguard ausfallen wird. - (C) Activision

Der Release von Call of Duty: Vanguard steht unmittelbar bevor und Spieler fragen sich: Wie groß wird der Download diesmal? Immerhin sind Call of Duty-Spiele bekannt dafür, eine schier unendlich große Dateigröße zu besitzen. Nun hat uns Activision verraten, worauf wir uns einstellen können. Hier erfährt ihr die Dateigröße von Call of Duty: Vanguard für die unterschiedlichen Plattformen.

Der Preload von Call of Duty: Vanguard startet für PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S bereits am 29. Oktober. Und die Dateigröße fällt auch wesentlich geringer aus als in den Vorjahren! Bereits vorab wurde gehänselt, dass der notwendige Speicherplatz von Call of Duty: Vanguard gegenüber den vorherigen Spielen des Franchise milde ausfallen wird. Und das ist tatsächlich so!

Auf der PlayStation 5 beträgt die Dateigröße von Call of Duty: Vanguard 64,13 GB mit 89,84 benötigtem reservierten Speicherplatz. Auf der PS4 beträgt die Dateigröße von Call of Duty: Vanguard 54,65 GB mit 93,12 GB benötigtem reservierten Speicherplatz. Xbox Series X-Spieler müssen sich auf 61 GB Dateigröße einstellen. Xbox One-Spieler gar nur auf 56,6 GB.

Call of Duty: Vanguard – PlayStation- und Xbox-Dateigrößen bekannt

Activision hat versprochen, dass Spieler auch in der Lage sein werden, den Speicherplatz zu verwalten, um die Dateigröße von Call of Duty: Vanguard zu reduzieren. Allerdings ist derzeit unklar, wie genau das ablaufen soll. Möglich ist, dass Spieler genau das auswählen können, was sie installiert haben möchten. So wird man wahrscheinlich die Kampagne deinstallieren können, wenn man nur den Multiplayer benutzen möchte. Oder umgekehrt. Wer Call of Duty: Vanguard Zombies nicht spielt, sollte dafür auch keinen Speicherplatz vergeuden müssen.

Übersicht der Dateigröße von Call of Duty: Vanguard (zum Release) für PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S:

System Größe PlayStation 4 (PS4) 54,65 GB PlayStation 5 (PS5) 64,13 GB Xbox One 56,60 GB Xbox Series X/S 61,00 GB

Wie hoch wird der Download von Call of Duty: Vanguard am PC ausfallen?

Derzeit ist noch unklar, wie hoch die Dateigröße des neuesten Call of Duty-Shooters am PC wird. Activision möchte bald weitere Informationen zur PC-Version veröffentlichen. Allerdings was jetzt schon bekannt ist: Der Pre-Load für PC-Spieler am 2. November beginnen wird. Und unterhalb der Konsolen-Dateigrößen wird sich auch nicht die PC-Version ansiedeln, denn bereits die Beta benötigte 45 GB Speicherplatz.

Bisher bekannt für die PC-Version sind die minimalen und empfohlenen Systemvoraussetzungen. So benötigt man bei der CPU mindestens einen Intel Core i5-2500k oder einen AMD Ryzen 5 1600X. Empfohlen wird jedoch ein Intel Core i7-4770k oder ein AMD Ryzen 7 1800X. Die RAM-Anforderung beträgt minimal 8GB und empfohlen bei 16GB. Grafikkarten-Mindestempfehlung ist entweder eine Nvidia GeForce GTX 960 2GB / GTX 1050Ti 4GB oder eine AMD Radeon R9 380. Die tatsächlich empfohlene Karte ist entweder eine Nvidia GeForce GTX 1070 8GB / GTX 1660 6GB oder eine AMD Radeon RX Vega 56.

Call of Duty: Vanguard erscheint am 5. November für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X.