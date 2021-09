Call of Duty Vanguard: Alle Infos und Termine zur Beta-Phase

Call of Duty: Vanguard - (C) Sledgehammer Games, Activision

Am kommenden Wochenende startet die Beta des neuen Call of Dutys. Vom 10. bis 13. September haben zunächst alle, die Call of Duty: Vanguard für PlayStation 5 oder PlayStation 4 vorbestellt haben, Zugang zum Spiel.

Ab dem 16. September können dann alle PlayStation-Spieler sowie PC- und Xbox-Vorbesteller die Beta ausprobieren. Danach haben Spieler aller Plattformen die Chance, das neue Call of Duty auszuprobieren.

Erstes Wochenende – Playstation Exklusiv

10.-13. September (für Playstation-Vorbesteller)

Zweites Wochenende – Crossplay Beta

16.-17. September (für Xbox- und Battle.net-Vorbesteller / Playstation Open Beta)

18.-20. September (Open Beta für alle Plattformen)

Call of Duty: Vanguard Multiplayer Reveal

Heute Abend um 19 Uhr kann man den offiziellen Reveal des Vanguard Multiplayer live auf dem offiziellen YouTube Channel von Call of Duty verfolgen.

