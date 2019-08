Call of Duty: Black Ops 4 sorgte dafür, dass die Spieler immer wieder in den Blackout-Modus zurückkehrten, der in so vielen Online-Multiplayer-Titeln als ein beliebter Battle-Royale-Modus gilt. Nun scheint es, als ob das nächste Spiel, Call of Duty: Modern Warfare, keinen Battle Royale-Modus haben könnte.

In einem kürzlich durchgeführten Interview verglich Joe Cecot, Design Director von Infinity Ward, CoD: Black Ops 4 und CoD: Modern Warfare im Hinblick auf den Battle Royale-Modus. Er erklärte, dass die Spiele klanglich unterschiedlich seien und dass die bevorstehende Veröffentlichung von Infinity Ward in eine andere Richtung ziele.

„Wir haben uns wirklich auf Modern Warfare konzentriert, authentische und realistische Waffen, und es ist eine andere Erfahrung“, so Cecot.

Cecot gab zu, dass Infinity Ward Fans von Battle Royale hat. Er sagte jedoch auch, dass der Modern Warfare-Entwickler „auf große Spielerzahlen und ähnliche Dinge gespannt sind, aber im Moment konzentrieren wir uns wirklich auf den Core-Multiplayer.“

Als Cecot von der Begeisterung des Entwicklers für „große Spielerzahlen“ sprach, bezog er sich wahrscheinlich auf die neuen Multiplayer-Modi für große Teams, die Teamspielerzahlen von 20 vs 20 und 40 vs 40 beinhalten. Es gibt auch einen Modus namens „Bodenkrieg“ „das ist auf über 100 Spieler eingestellt. Diese Aufgabe selbst versuchte, wie Cecot feststellt, „im Mehrspielermodus eine Menge Arbeit zu leisten, um die Effizienz zu steigern und die Anzahl der Spieler immer weiter zu erhöhen.“ Klingt schon ein wenig nach einem Battlefield-Ableger.

Während CoD: Modern Warfare einen Battle-Royale-Modus aus seinem anscheinend beeindruckenden Multiplayer-Arsenal herauslässt, deckt es seine Basen dennoch ab, indem es den Spielern den oben genannten „Ground War“ -Modus zur Verfügung stellt. Ob die Mehrspieler-Beta von September für Call of Duty: Modern Warfare diesen Modus enthalten wird, ist nicht bekannt. Auf jeden Fall können die Spieler die beeindruckende Qualität testen, mit der Infinity Ward die Neugestaltung der Modern Warfare-Reihe geprägt hat.

Call of Duty: Modern Warfare erscheint am 25. Oktober 2019 für Xbox One, PlayStation 4 und PC.