Call of Duty Mobile bekommt neue “Crescent Moon”-Skins und mehr

Santa Monica, USA – Activision und Infinity Ward ein Update für Call of Duty: Modern Warfare veröffentlicht, das neue Wiedergabelisten wie “Cabin Fever” hinzufügt, ein Scherzspiel über die Coronavirus-Pandemie. Diese Änderungen wurden im Rahmen des Spielemarken-weiten Briefings von Call of Duty am 20. April angekündigt, das ein Crescent Moon-Event beinhaltete, das ebenfalls nun in Call of Duty: Mobile beginnt.

Das Crescent Moon-Event 2020 wird von einem speziellen Skin geleitet, der für Leni “Zero” Vogel erhältlich ist, einen deutschen Hacking-Spezialisten, der 2018 in Call of Duty: Black Ops 4 in die Serie eingeführt wurde. Daneben befinden sich sechs weitere Crescent Moon-Gegenstände: Ein Fallschirm, ein Wingsuit, ein Rucksack, eine Splittergranate, ein RUS-79U-Gewehr und eine Blitzgranate.

Call of Duty: Mobile – Das bringt euch das Crescent Moon-Update

Diese zeitlich begrenzten Elemente sind laut dem Activision Games Blog nicht die einzigen Dinge, die derzeit in Call of Duty: Mobile erscheinen. Es gibt auch einen Free-For-All-Spielmodus, der bis zum 23. April verfügbar ist, einen weiteren neuen Spielmodus namens Gun Game Team Fight und einen speziellen Jade-Camo-Skin für die AK-47, der die Tenacity Rewarded-Herausforderung abschließt.

Der Blog spricht auch über wöchentliche und tägliche Herausforderungen, die den Spielern zur Verfügung stehen, sowie über neue Inhalte, die im Rahmen der Content-Saison der Steel Legion erscheinen. Da sich viele dieser Inhalte in der fünften Staffel des Handyspiels auf die Serie Call of Duty: Black Ops konzentrieren, ist es nur sinnvoll, dass sich das spezielle Crescent Moon-Ereignis ebenfalls auf einen Charakter wie Zero konzentriert.

Activision liefert laufend Updates für mehrere Call of Duty-Spiele

Natürlich gab es auch Updates für alle anderen Spiele in Activisions derzeit laufenden Titeln der Ego-Shooter-Spielemarke, einschließlich neuer Spielmodi in Black Ops 4. Call of Duty: Modern Warfare und das Battle-Royale-Spiel Call of Duty: Warzone erhielten einen neuen Multiplayer-Charakter namens Ronin, zusammen mit einem Bundle, das zwei legendäre Waffen und eine Reihe von Skins bietet.

Es ist ehrlich gesagt schwindelerregend, sich vorzustellen, wie die Serie mit dem Jonglieren so vieler unterschiedlicher Titel gleichzeitig umgehen kann, selbst wenn sich verschiedene Entwickler, aus den USA, auf jeden konzentrieren. Alle diese Spiele berücksichtigen nicht einmal den kürzlich veröffentlichten Call of Duty: Modern Warfare 2-Kampagnen-Remaster oder den gemunkelten Modern Warfare 3-Remaster, und bei all dem ist es beeindruckend zu sehen, dass das mobile Spin-off immer wieder Updates bekommt.

CoD: Mobile ist ab sofort für iOS- und Android-Mobilgeräte erhältlich. Das Free-2-Play-Spiel ist seit 1. Oktober 2019 erhältlich und wurde bei den The Game Awards 2019 als bestes mobiles Spiel ausgezeichnet. Es ist das spielerstärkste Spiel der Reihe mit über 100 Millionen aktiven Usern. Erst kürzlich haben wir euch berichtet, dass die “Rust”-Map in Kürze erscheint.