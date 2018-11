Nuketown ist zurück und das besser als jemals zuvor! Gestern kündigten Activision und Treyarch an, dass die von Fans geliebte Karte Nuketown ab sofort spielbar ist und sich für Call of Duty: Black Ops 4 in einem ganz neuen Gewand präsentiert.

Als Schauplatz des nuklearen Test-Geländes dient Tschernobyl, mit seinem eisigen und unbarmherzigen winterlichen Klima. Nuketown erscheint zuerst auf der Playstation 4 und demnächst auch für weitere Plattformen. Nuketown ist für alle Spieler kostenlos verfügbar.

Nuketown - Call of Duty Black Ops 4 1 von 5 - +

