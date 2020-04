Call of Duty Mobile: Die Karte “Rust” ist auf dem Weg

Rust kommt für CoD: Mobile

Zwischen den laufenden Inhaltsaktualisierungen von Call of Duty: Modern Warfare, seinem kostenlosen Battle Royale-Ableger, Call of Duty: Warzone, und der Kampagnenveröffentlichung von Modern Warfare 2 Remastered läuft mehr Call of Duty als je zuvor. Aus diesem Grund kann man leicht vergessen, dass es im Franchise einen weiteren Titel gibt, der ebenfalls regelmäßig aktualisiert wird: Call of Duty Mobile.

In einem Beitrag aus dem offiziellen Twitter-Beitrag gibt es einen kleinen Hinweis darauf, dass die Rust-Karte für den mobilen Ableger erscheinen wird, höchstwahrscheinlich als Teil der nächsten Saison. Rust wurde ursprünglich in Call of Duty: Modern Warfare 2 veröffentlicht und für spätere Spiele in der Serie neu veröffentlicht. Es ist eine kleine Karte mit einer riesigen Struktur in der Mitte, die zu viel hektischer und rasanter Action führt. Irgendwie das Dust 2 der Call of Duty-Spiele.

if you know, you know.

😏 Coming soon to #CODMobile… pic.twitter.com/7Gc0cgv9iF — Call of Duty: Mobile (@PlayCODMobile) April 11, 2020

Call of Duty Mobile ist ab sofort für alle kompatiblen iOS- und Android-Geräte verfügbar.