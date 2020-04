Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered – Kein Verkauf im PlayStation Store in Russland

Call of Duty Modern Warfare 2

Mit seiner Veröffentlichung hat Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered (Kampagne) den Fans Nostalgie im neuen Gewand gebracht. Die Tatsache, dass der von Fans bevorzugte Multiplayer nicht remastered wird, ist derzeit jedoch nicht das umstrittenste Thema. Laut Entwickler Activision wird die Modern Warfare 2-Kampagne nicht für die PlayStation in Russland veröffentlicht.

Obwohl der Entwickler keinen expliziten Grund für diese Entscheidung angegeben hat, ist dies höchstwahrscheinlich auf die Mission No Russian zurückzuführen, bei der es um Massenerschießungen geht, die von russischen Terroristen und dem Spieler verübt werden. Der Inhalt löste anschließend eine massive Debatte aus, stieß auf breite Kritik und führte ursprünglich zu einem Haftungsausschluss und der Option, die Mission zu überspringen. Die Fans waren überrascht zu sehen, dass das neuaufgelegte Modern Warfare 2 es ohne Änderungen in der Kampagne behielt.

Laut einem Tweet des offiziellen Call of Duty Russia-Kontos weigerte sich Sony Interactive Entertainment Russia, das Spiel im PlayStation Store zu verkaufen. Activision versicherte den Spielern jedoch, dass die überarbeitete Kampagne von Call of Duty: Modern Warfare 2 weiterhin für Xbox One und PC in Russland verfügbar sein würde.

No Russian: Verständnis und Kritik seitens der Fans

Während es viele verständliche Antworten auf den Tweet gab, gab es kritische Stimmen russischer Fans, die Sonys Haltung nicht verstehen. Sie werden sich den Titel wahrscheinlich für eine der beiden anderen Plattformen holen. Die negative Reaktion könnte auch auf die zeitliche Exklusivität des Spiels für die PlayStation 4 zurückzuführen sein.

Was haltet ihr davon? Hätte Activision die Mission No Russian rausnehmen sollen? Immerhin gab es schon 2009 etliche Debatten darüber.

Call of Duty: Modern Warfare 2 Kampagne Remastered ist ab sofort für PS4 erhältlich. Eine PC- und Xbox One-Version wird am 30. April veröffentlicht. Etliche Multiplayer-Karten sollen im aktuellen Modern Warfare (2019) veröffentlicht werden.