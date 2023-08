Call of Duty-Entwickler machen sich über Modern Warfare 3 lustig

Die "große Enthüllung" von Call of Duty: Modern Warfare 3 wurde auf lustige Art und Weise angeprangert.

Call of Duty Fakten

Entwickler: Diverse Publisher: Activision Genre: Shooter PlayStation

Xbox

Windows Plattform(en): Mehr News, Artikel & Guides zu Call of Duty

Du kannst es eigentlich kaum erwarten, bis das “neue” Call of Duty: Modern Warfare 3 angekündigt wird? Nun, durchgesickert ist es ja bereits. Während noch keine offizielle Bestätigung über den nächsten Titel der berühmten Franchise vorliegt, geben die offiziellen Social-Media-Konten des Spiels deutliche Hinweise darauf, dass wir uns auf etwas Großes freuen können.

Die Call of Duty-Reihe hat über die Jahre hinweg die Herzen der FPS-Fans erobert und hält sie mit immer neuen, spannenden Titeln in Atem. Die Gerüchteküche brodelt schon lange, dass Modern Warfare 3 das nächste Highlight sein könnte. Obwohl es bisher keine direkte Bestätigung gibt, haben die Entwickler in den sozialen Medien mit witzigen Andeutungen auf die jüngsten Leaks reagiert.

Modern Warfare 3-Ankündigung auf “lustig”

Ein aufmerksamer Blick auf die Social-Media-Feeds von Call of Duty enthüllt den subtilen Humor des Entwicklerteams. Als kürzlich durchgesickerte Bilder des vermeintlichen Modern Warfare 3-Covers die Runde machten, postete das Call of Duty-Team einen humorvollen Tweet und fragten scherzhaft, ob jemand noch einen Energy-Drink übrig hätte. Eine Anspielung darauf, dass sie von dem Leak wussten. Die Fans warten nun gespannt auf weitere Neuigkeiten zum Spiel.

Das “Kunstwerk” zeigt ein Cover, das sich nahtlos in das bereits geleakte Monster Energy-Marketing-Material einfügt. Darauf war Captain Price mit ernstem Blick zu sehen, während eine bedrohliche Figur im Hintergrund lauert. Das Call of Duty-Team hat erneut die Lacher auf seiner Seite, indem es eine Parodie des durchgesickerten Covers veröffentlichte. Ein Strichmännchen mit Captain Price-Hut und “Waffe” sorgt für schmunzelnde Gesichter. Der Kommentar „Modern Warfare redigiert?“ in Comic Sans-Schriftart über dem Strichmännchen rundet den spaßigen Beitrag ab.

Jokes on you, real key art here. We’ll share our artistic abilities and even more next week. pic.twitter.com/UCCexH7IMr — Call of Duty (@CallofDuty) August 2, 2023

Die Botschaft des Teams auf Twitter lautet: “Witze über dich, echte Schlüsselkunst hier”. Sie versprechen, kommende Woche mehr ihrer künstlerischen Kreationen zu teilen, und heizen damit die Gerüchteküche weiter an. Haltet also die Augen auf den offiziellen Social-Media-Kanälen von Call of Duty offen, denn es könnte schon bald eine offizielle Enthüllung geben. Natürlich hoffen Fans auf einen baldigen Trailer.

Immerhin bekamen NBA-Stars bereits eine exklusive Vorführung. Das MW3 “real” ist zeigte auch die Tatsache, dass es ein Remaster für das “originale” MW3 nicht geben wird, wie Activision bereits 2021 sagte.

Call of Duty: Modern Warfare 3 befindet sich in Entwicklung. Es erscheint wahrscheinlich für die selben Plattformen wie sein Vorgänger, also für PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S und Xbox One.