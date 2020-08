Call of Duty Black Ops Cold War: Zombies sind dabei – Nicht zum Release

Call of Duty Black Ops Cold War mit Zombies? Der Modi erscheint angeblich erst 2021.

Santa Monica, USA – Publisher Activision und Entwickler Treyarch versprechen die große Enthüllung von Call of Duty Black Ops Cold War für Ende diesen Monats. Das Spiel wird nun offiziell enthüllt, um den Fans einen ersten Einblick in das nächste Spiel der Ego-Shooter-Serie zu bieten. Da die Spieler einiges erwarten dürfen, haben einige Quellen begonnen, darüber zu spekulieren, was möglicherweise im Spiel enthalten sein wird. Wird uns alles verraten am 26. August? Angeblich sind Zombies nicht dabei. Noch nicht.

Insider, Inhaber und CEO von Viral Junkie, Tom Henderson, ging auf Twitter und löste Spekulationen rund um den Zombies-Modus von Call of Duty Black Ops Cold War aus. Er möchte seine Quelle nicht preisgeben, um denjenigen zu schützen, der ihn mit Informationen beliefert.

Call of Duty Black Ops Cold War bekommt Zombies

Laut Henderson wird der nächste Call of Duty-Serien-Eintrag einen Zombies-Modus haben. Dieser wird jedoch separat angekündigt. Also nicht am kommenden 26. August. Fans sollten daher unbedingt ihre Erwartungen zurückschrauben, denn die Zombies-Ankündigung für Call of Duty Black Ops Cold War soll später in diesem Jahr erfolgen. Es könnte also durchaus möglich sein – sogar sehr wahrscheinlich, dass der unter Fans beliebte Modus zum Start des Ego-Shooters gar nicht verfügbar ist. Demnach könnte der Release der Zombies erst 2021 erfolgen.

https://twitter.com/TomHenderson/status/1296510522947522560

Call of Duty und die Untoten

Neben Battle Royale sind die Zombies-Modus für Call of Duty-Spiele äußerst populär. Frühere Titel bekamen sogar eigene Kampagnen-Abschnitte. Modern Warfare (2019) war sicherlich ein sehr erfolgreicher Titel für Activision, insbesondere der kostenlose Battle Royale-Ableger Warzone. Doch die Fans wünschen sich einen Zombie-Modus. Und Black Ops Cold War könnte sogar eine eigene Kampagne mit den Untoten erhalten.

Call of Duty Black Ops Cold War befindet sich bei Treyarch in Santa Monica (USA) in Entwicklung. Angeblich startet die Beta im September und der Release des Ego-Shooters findet am 14. November 2020 statt. Der erste Gameplay-Trailer wird am 26. August 2020 erwarten, wahrscheinlich ohne Zombies. Die Kampagne hingegen soll ziemlich „fleischig“ werden und über 40 Jahre Kalten Krieg behandeln.