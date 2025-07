Call of Duty: Black Ops 7 – Leaks, Inhalte und Beta-Start im Überblick

Markus BauerMarkus spielt eigentlich schon immer Videogames und hat sich für Webdesign interessiert als es noch gar kein Internet bei ihm daheim gab. Seine Lieblingsgenres sind so unterschiedlich, wie seine Artikel. Am PC spielt Markus am Liebsten Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie. Auf den Konsolen haben es ihm Action-Adventures und Rennspiele angetan. Mit seinen Kindern spielt er aber auch gerne Minecraft oder Rocket League. Seit einigen Jahrzehnten baut Markus auch seine PCs selbst zusammen. Dabei ist es ihm egal ob Intel/Nvidia- oder AMD. Nur nicht gemischt. Das Preis- und Leistungsverhältnis müssen passen. Mit seinem neuesten PC-Projekt musste erstmals ein "Big Tower" herhalten. Irgendwie stieg die Angst die aktuellen Grafikkarten nicht mehr ins PC-Gehäuse zu bekommen.

Call of Duty kehrt 2025 mit einem neuen Black-Ops-Ableger zurück – und diesmal wird es richtig spannend: Das Spiel setzt zehn Jahre nach Black Ops 2 an, führt die Geschichte rund um David Mason fort und bringt neben einem neuen Setting auch eine Koop-Kampagne sowie rundenbasierte Zombies mit. Doch was ist offiziell bekannt – und was stammt aus glaubwürdigen Leaks?

Zunächst zur wichtigsten Frage: Wann erscheint Black Ops 7? Ein genaues Datum steht zwar noch aus, aber wie jedes Jahr rechnen Fans mit einem Release im Oktober oder November. Seit zwei Jahrzehnten erscheinen CoD-Spiele in diesem Zeitraum – eine Ausnahme gab es nie.

Der erste große Auftritt des Spiels findet am 19. August 2025 statt – live bei der Gamescom Opening Night. Hier dürfen wir neue Gameplay-Szenen, Einblicke in die Kampagne und Informationen zu Multiplayer und Zombies erwarten.

Viele fragen sich auch: Auf welchen Plattformen wird Black Ops 7 erscheinen? Die Antwort: Auf so gut wie allen – außer der Switch. Genauer gesagt kommt das Spiel für Xbox Series X/S, Xbox One, PS5, PS4 und PC (Steam, Battle.net und Xbox-App).

Zur Switch 2 gibt es bisher keine konkrete Ankündigung, obwohl Microsoft 2023 einen CoD-Deal mit Nintendo unterschrieben hatte. Activision betont jedoch, man arbeite daran, die Reihe auch auf die neue Konsole zu bringen.

Wann startet die Beta zu Black Ops 7?

Auch ohne offizielle Bestätigung ist es so gut wie sicher: Black Ops 7 bekommt eine Multiplayer-Beta – wie jeder Call of Duty-Titel der letzten Jahre. Laut dem bekannten Leaker Hope (via X.com) soll die Testphase Ende September 2025 starten, vermutlich am Wochenende rund um den 26. September. Eine offizielle Ankündigung durch Activision steht noch aus, dürfte aber spätestens zur Gamescom Opening Night Live im August erfolgen.

Erwartet wird erneut ein zweistufiges Beta-Modell: Wer vorbestellt oder Xbox Game Pass abonniert hat, erhält frühen Zugang zur Closed Beta. Eine Woche später folgt dann die Open Beta, an der alle Interessierten kostenlos teilnehmen können. Dieses Format hatte sich bereits bei Black Ops 6 bewährt und dürfte auch 2025 wieder so umgesetzt werden.

Spielerinnen und Spieler können sich auf eine Auswahl an Multiplayer-Karten, Waffen und Operatoren freuen. Bei der letzten Beta waren acht von sechzehn Karten spielbar, inklusive zahlreicher Perks, Ausrüstungsgegenstände und Scorestreaks. Auch Black Ops 7 dürfte in dieser Phase einen ähnlichen Umfang bieten – inklusive erster Eindrücke zur Rückkehr des klassischen, rundenbasierten Zombies-Modus.

Black Ops 7 erscheint zu Release im Xbox Game Pass

Ein echtes Highlight für viele dürfte sein: Black Ops 7 erscheint direkt ab Tag 1 im Xbox Game Pass – sowohl für Konsole als auch für PC. Wer also ein Abo hat, spielt kostenlos los.

Wer sind die Entwickler? Hinter dem Spiel stehen Treyarch und Raven Software. Doch wie bei jedem Call of Duty-Projekt arbeiten auch viele weitere Studios im Hintergrund mit – darunter Beenox, High Moon oder Sledgehammer Games. Der Aufwand ist also riesig.

Worum geht es eigentlich in der Kampagne?

Das Spiel spielt im Jahr 2035 – rund zehn Jahre nach den Ereignissen von Black Ops 2. Die Welt ist von Chaos, psychologischer Kriegsführung und technologischen Manipulationen gezeichnet. David Mason führt ein Black-Ops-Team an, das gegen eine Organisation kämpft, die Angst zur Waffe macht. Neu dabei ist Emma Kagan, CEO von „The Guild“, sowie der wiederkehrende Mike Harper, gespielt von Michael Rooker.

Besonders spannend: Die Kampagne soll im Koop spielbar sein – mit bis zu vier Spielenden. Und es soll Open-World-Elemente geben, ähnlich wie in Modern Warfare 3 (2023). Natürlich ist die Hoffnung, dass es besser umgesetzt ist, als in MW3. Das Setting nennt sich „Avalon“ und war schon in Black Ops 6 angedeutet worden. Wingsuits und frei begehbare Bereiche sind bereits bestätigt.

Aber wie sieht’s mit dem Black Ops 7-Multiplayer aus?

Laut Leak bekommen wir eine Mischung aus neuen Karten und Remastered-Versionen klassischer Black Ops 2-Maps wie Raid oder Express. Auch das beliebte Pick-10-System zur Klassen-Erstellung soll zurückkehren.

Weitere Infos deuten auf neue Features wie Wall-Jumps, Body-Shields, Netzwerk-Perks oder die Rückkehr von Gunfight, Uplink und Face-Off hin. Jetpacks und Wallruns soll es dagegen nicht geben. Anscheinend erspart uns Activision dies.

Wie wird der Zombie-Modus aussehen?

Der rundenbasierte Modus ist zurück, inklusive neuer Story im Dark Aether. Besonders heiß gehandelt wird eine Rückkehr der ikonischen TranZit-Karte aus Black Ops 2. Leaks sprechen zudem von extrem großen Maps, etwa ein New York nach Atomangriff, ein Vulkan in Japan oder sogar eine Raumstation. Auch Outbreak und Dead Ops Arcade sollen zurückkehren. Derzeit liest sich noch alles ein wenig wie eine Fantasiegeschichte. Ich bin gespannt welche Leaks tatsächlich wahr werden.

Abgerundet wird alles durch eine starke Besetzung: David Mason wird von Milo Ventimiglia gesprochen, Emma Kagan von Kiernan Shipka, und Mike Harper kehrt dank Michael Rooker zurück.

Call of Duty: Black Ops 7 hat das Potenzial, der ambitionierteste Teil seit Jahren zu werden. Koop-Kampagne, Zombies, Remaster-Maps und Game Pass-Start, das alles deutet auf ein CoD-Erlebnis hin, das sowohl Fans der Serie als auch Neueinsteiger abholt. Ob es wirklich so sein wird, werden wir wahrscheinlich erst zu Release im Oktober selbst erfahren können.