Drei junge buddhistische Mönche überraschten die Esports-Community, nachdem sie bei einem Speed ​​Drifters-Turnier in Thailand den ersten Platz errungen hatten.

Auf der KKU Nong Khai-Messe 2019 in Thailand haben sich mehrere Teilnehmer für das Online-Rennspiel angemeldet. Unter den Konkurrenten befanden sich drei buddhistische Mönchsanfänger der Balee Sathit Suksa High School.

Speed ​​Drifters ist ein Massen-Multi-Online-Rennspiel des Entwicklers Garena, das Inhalte für Südostasien und Taiwan veröffentlicht. Das Spiel bietet Zeichentrickfiguren, eine Vielzahl von Autos und Fahrrädern und kann auf dem Handy oder PC gespielt werden. Der Titel ist auf der ganzen Welt für sein rasantes Gameplay bekannt und erfreut sich im Esport-Sektor immer größerer Beliebtheit.

Die Veranstalter in Thailand waren neugierig, als drei hochrangige Buddhisten in ihren buddhistischen Gewändern die Arena betraten. Die Anfängermönche verbringen in der Regel etwa zwanzig Stunden oder mehr pro Woche mit religiösen Studien. Die Schüler sind jedoch auch der weltlichen Bildung ausgesetzt, um andere Interessen außerhalb der Religionswissenschaft zu entwickeln. Die Jungs lernten das mobile Rennspiel in ihrer Computerklasse kennen und interessierten sich schnell für den Sport.

Mönche gewinnen Esports-Wettbewerb

Kritiker in den sozialen Medien wurden wütend und kritisierten die Anfänger, weil sie ihre Safran-Roben trugen. Die Zuschauer behaupteten, die Outfits seien „unangemessen“, und einige äußerten, wie die Roben den Gewinn zu einer religiösen Aussage machten. Obwohl Kokkiad Chaisamchareonlap, der akademische Koordinator der Meisterschule, anderer Meinung ist.

„Die Anfänger sind nur Kinder, genau wie andere Menschen in ihrem Alter, die wachsen, ihre Fähigkeiten entwickeln und ihre Interessen erforschen müssen“, erklärte Kokkiad. Viele der Studenten wuchsen in verarmten Familien auf und waren in jungen Jahren nicht mit der Technologie vertraut. Die Institution war froh, den jungen Buddhisten die Möglichkeit zu geben, ihre Fähigkeiten an einem ansonsten verlorenen Talent zu perfektionieren.“

Laut Kokkiad wollten die Teilnehmer am Turnier teilnehmen, um diese Gelegenheit zu nutzen, aber sie hatten nicht erwartet, dass sie gewinnen würden. Es war eine große Überraschung für die Studenten und ihre akademischen Berater. Zwischen ihren Religionsstudien verbrachten die jungen Männer einen Großteil ihrer Freizeit damit, ihre Fähigkeiten zu trainieren, um siegreiche Champions zu werden.

Trotz aller Kritik an der Jungentracht waren sie nicht die einzige religiöse Institution, die am Wettbewerb teilnahm. Kokkiad bemerkte, dass der einzige Grund, warum die Jungen ins Visier genommen wurden, darin bestand, dass sie den Wettbewerb gewonnen hatten.