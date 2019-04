Die globale Esports-Organisation Gen.G gab diese Woche bekannt, dass sie eine Investitionsrunde im Wert von 46 Millionen US-Dollar abgeschlossen hat. Die Finanzierungsrunde wurde von dem Schauspieler Will Smith und dem japanischen Dreamers Fund von Keisuke Honda geleitet. Das Paar wurde von dem in Los Angeles Clippers lebenden Minderheitseigentümer Dennis Wong, dem ehemaligen Vorsitzenden der US-amerikanischen Alibaba Group, Michael Zeisser, und dem Mitbegründer und CEO von David Rogier, MasterClass, unterstützt.

Smith und Honda werden zusammen mit Chris Bosh, dem zweimaligen NBA-Champion und dem derzeitigen Gen.G-Spieler-Managementberater, die kreativen und kommerziellen Bemühungen der Organisation unterstützen.

„Esports ist in Japan noch nicht groß, aber wir sehen dort und weltweit ein enormes Wachstum, was sehr positiv ist“, so Honda gegenüber GamesIndustry. „Wir haben uns entschieden, in Gen.G zu investieren, weil sie ein unglaubliches Team und eine große Vision haben, um führend in diesem Bereich zu werden. Wir freuen uns sehr darauf, mit Gen.G zusammenzuarbeiten, um die Esports-Branche weltweit zu stärken.“

Gen.G wurde 2017 gegründet und ist die Muttergesellschaft des Overwatch League-Teams Seoul Dynasty. Es hat auch insgesamt acht professionelle Teams erworben und gegründet. Diese treten in Overwatch, League of Legends, PlayerUnknown’s Battlegrounds, Clash Royale, Fortnite, Call of Duty und APEX Legends an. In einer Erklärung sagte das Unternehmen, dass die Investition die fortschreitende globale Expansion, die Entwicklung des Jugend-Sportakademie-Programms von Gen.G und den Start der Eröffnung des Hauptsitzes in Los Angeles im Juli 2019 unterstützen werde.

„Wir sind dankbar für die Unterstützung einer bemerkenswerten Gruppe von Investoren, die so vielfältig ist wie die Zukunft des Esports selbst“, so Chris Park, CEO von G. Gen. „Unsere Partner in dieser Runde teilen die Mission von Gen.G, sich Sportunterhaltung neu zu denken, wie es nur eine authentisch globale Esports-Organisation kann.“

Als Teil der Ankündigung hat Gen.G auch die Ernennung des Major League Baseball-Veteranen Martin Kim zum Vizepräsidenten für strategische Partnerschaften übernommen. Zuvor war Kim als Direktor für internationale Geschäftsentwicklung und Marketing für die MLB tätig.