Die Fortnite-Dataminer „Lucas7yoshi_“ und „Skin-Tracker“ haben zwei neue Gegenstände entdeckt, die bald in Fortnite Einzug halten könnten. Dabei handelt es sich um Shadow Bombs und Drohnen.



Es sieht so aus, als würden Shadow Bombs in Battle Royale eingesetzt, während die Drohnen möglicherweise auf Save the World beschränkt sind. Die Datenkette, in der Schadow Bombs erwähnt werden, ist an Herausforderungen gebunden, in denen die Spieler aufgefordert werden, sie in verschiedenen Spielen zu verwenden. Fortnite News hat zwei Audiodateien für den Artikel auf Twitter geteilt.

Audio File For The Leaked Shadow Bomb Item #Fortnite (1/2) pic.twitter.com/qfqu2AJQIC — Fortnite News (@FNBRHQ) 10. April 2019

Audio File For The Leaked Shadow Bomb Item #Fortnite (2/2) pic.twitter.com/Mz47ilQNd7 — Fortnite News (@FNBRHQ) 10. April 2019

Der Code der Zebulon-Drohne ist etwas vage und verweist auf das Starten und Beenden der Drohne. Wir wissen nicht, ob es sich um einen Gegenstand oder eine Waffe handelt Der Name lässt vermuten, dass es eher mit Save the World als mit Battle Royale zusammenhängt, aber das ist im Moment rein spekulativ. Ich glaube aber, dass man zuerst die neuen Avengers: Endgame-Elemente bringen wird, bevor Drohnen und Bomben hinzugefügt werden.