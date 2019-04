Borderlands 2 hat in der letzten Woche einen enormen Anstieg an gleichzeitigen Spielern auf Steam erlebt, was zweifellos auf das wachsende Interesse an der Serie nach der Veröffentlichung von Borderlands 3 zurückzuführen ist. Oder lag es am kostenlosen Wochenende…

Das Spiel erreichte am vergangenen Wochenende nur knapp die 60.000 Spieler – 59.333 laut Steam-Charts. Die Testergebnisse sind sowohl in Borderlands 2 als auch im Originalspiel weiterhin sehr positiv, obwohl eine genauere Betrachtung zeigt, dass in beiden Spielen kürzlich „Off-Topic-Überprüfungsaktivitäten“ stattgefunden haben.

Borderlands 2 ist seit seiner Veröffentlichung im Jahr 2012 ein fester Favorit bei PC-Spielern. In letzter Zeit wurde es auch stark reduziert, was wahrscheinlich weiteres Interesse daran geweckt hat. Oder vielleicht ist es das 4K-Textur-Pack, das dem Spiel hinzugefügt wurde? Oder einfach nur die Freude das Borderlands 3 am 13. September erscheint?