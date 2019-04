Gearbox wird im nächsten Monat das Gameplay von Borderlands 3 enthüllen, wie man via Twitter bekanntgegeben hat.

Wir wissen bisher, dass das Spiel vier neue Vault-Hunter hat. Die ersten beiden Trailer gab sogar einen Einblick auf die Fähigkeiten, aber es gibt immer noch eine Menge, die wir nicht wissen. Wie sich herausgestellt hat, gehört dies alles zum Plan von Gearbox. Quasi eine Roadmap für den Loot-Shooter in puncto zeitnaher Vorstellung bis zur Veröffentlichung.

Der Tweet gibt einen Ausblick darüber, dass wir in der kommenden Gameplay-Vorstellung auch einiges über die Looks des Spiels erfahren werden.

Borderlands 3 erscheint am 13. September für PC, PS4 und Xbox One. Vorbesteller bekommen als Goodie das „Gold Weapon Skin Pack“.

#Borderlands3 arrives on Xbox One, PS4, and PC on September 13, 2019! Tune in to the Gameplay Reveal Event on May 1st, where we’ll debut the first hands-on looks! Pre-order now to get the Gold Weapon Skins Pack!

➜ https://t.co/inj5DmoR3U pic.twitter.com/xjbIqrdZus

— Borderlands 3 (@Borderlands) 3. April 2019