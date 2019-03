Share on Facebook

Nach einer scheinbaren Ewigkeit kündigte Gearbox Software endlich Borderlands 3 an. Es befindet sich ungefährt seit fünf Jahren in Entwicklung und bekommt nun seinen ersten Trailer, der alle neuen Dinge präsentiert. Ein erster Überblick über die verschiedenen Waffen, die es geben wird.

Neben der Präsentation der neuen Bösewichte (die scheinbar „Children of the Vault“ rekrutieren) sehen wir eine Reihe bekannter Gesichter wie Brick, Maya, Lilith und eine erwachsene Tiny Tina. Neue Welten werden aufgezogen, eine, die scheinbar eine futuristische Stadt enthält, während sich in einer anderen Dinosaurier herumtreiben. Natürlich werden auch die neuen Klassen – wie die Siren Amara – gezeigt.

Waffen sind auch eine Selbstverständlichkeit in diesem Trailer und wir bekommen einen Höhepunkt in einer neuen Klasse – Waffen, die laufen können. Ja, das ist eigentlich eine Sache. Obwohl ein Veröffentlichungs-Datum oder -Fenster nicht bestätigt wurde, werden am 3. April weitere Informationen veröffentlicht.

Stay tuned!