Blizzard streicht unbenanntes Survival-Spiel

Das unangekündigte Survival-Spiel von Blizzard wurde nach mehr als einem halben Jahrzehnt Entwicklungszeit gecancelt. Dieser Schritt, der sicherlich viele Fans des Unternehmens enttäuschen wird, ist auf die massiven Entlassungen bei Microsoft zurückzuführen, die heute bekannt gegeben wurden.

Obwohl Blizzards Survival-Spiel erst im Januar 2022 offiziell angekündigt wurde, wird angenommen, dass es schon viel länger in der Pipeline war. Laut dem LinkedIn-Profil von Craig Amai, dem Director, begann die Entwicklung des Projekts im Juli 2017, also vor sechseinhalb Jahren. Ein großer Teil dieser Zeit wurde angeblich in der Vorproduktion verbracht, aber ein Anstieg bei den Einstellungen für das Spiel deutet darauf hin, dass die Arbeit an dem mysteriösen Titel in den Jahren 2021 bis 2023 intensiviert wurde.

Trotz dieser Bemühungen zeigt der kürzlich aufgetauchte Bericht über die umfangreichen Entlassungen in Microsofts Spieleabteilungen, dass Blizzards langjähriges Projekt gestrichen wurde. Matt Booty, Microsofts Präsident für Spielinhalte und -studios, wurde mit den Worten zitiert, dass einige der Mitarbeiter zu anderen unangekündigten Blizzard-Spielen versetzt werden, die sich derzeit in einem frühen Stadium der Entwicklung befinden. Alle anderen werden sich in die Liste der rund 1.900 Mitarbeiter einreihen, die Microsoft nun in seinen Spieleabteilungen zu entlassen plant. Brancheninsider Jason Schreier stellte später klar, dass das Projekt mit dem Codenamen Odyssey noch “viele Jahre” von der Fertigstellung entfernt sei.

Blizzards unangekündigtes Survival-Spiel war bereits Jahre in der Entwicklung

Diese Enthüllung steht im Widerspruch zu einigen der jüngsten Fan-Spekulationen, dass Blizzards Survival-Spiel kurz vor der Fertigstellung steht. Obwohl die AAA-Entwicklungszyklen im Laufe der Zeit immer länger geworden sind, sind sechseinhalb Jahre immer noch eine untypisch lange Zeit für ein solches Projekt und eine Zeit, die andeutet, dass Blizzards Überlebensspiel durch die Entwicklungshölle gegangen sein könnte.

Auch wenn Fusionen und Übernahmen in großen Unternehmen häufig zu Entlassungen führen, wie sie Microsoft gerade angekündigt hat, bedeutet das nicht, dass die Einstellung von Odyssey erwartet wurde. Blizzard hat offensichtlich noch das ganze Jahr 2023 hindurch Mitarbeiter für sein Survival-Spiel eingestellt, lange nachdem es der Übernahme durch Microsoft zugestimmt und dem Unternehmen die Möglichkeit gegeben hatte, seinen Betrieb im Rahmen der Due Diligence zu überprüfen. In Anbetracht dieser Aktivitäten ist es möglich, dass die Entscheidung, das Projekt einzustellen, sogar für das Team überraschend kam, ganz zu schweigen von Branchenbeobachtern.

Dies ist bereits die zweite Stornierung eines AAA-Projekts in nur wenigen Monaten. Das erste wurde Mitte Dezember angekündigt, als Naughty Dog das Multiplayer-Spiel The Last of Us nach jahrelanger Entwicklung mit der Begründung abbrach, dass man nicht bereit sei, ein solches Live-Service-Erlebnis langfristig zu unterstützen.