Blizzard hat einen neuen Präsidenten

Blizzard Entertainment hat Johanna Faries zur neuen Präsidentin ernannt. Sie ist die erste Frau in dieser Position und tritt die Nachfolge von Mike Ybarra an, der zurückgetreten ist.

Ybarras Rücktritt erfolgte kurz nach einer massiven Entlassungswelle in Microsofts Spieleabteilung, an der auch Activision Blizzard beteiligt war. Mehr als 1.900 Stellen wurden gestrichen, darunter auch einige im Kundendienstteam des Unternehmens. Die Entlassungen waren Teil eines harten Monats für Spieleentwickler. Gleichzeitig gab Allen Adham, einer der Mitbegründer von Blizzard, seinen Rücktritt bekannt. Adham gründete das Unternehmen im Februar 1991 zusammen mit Frank Pearce und Mike Morhaime. Blizzard, das früher unter dem Namen Silicon & Synapse bekannt war, hat seitdem unter Activision und Microsoft einige Führungswechsel erlebt.

Am 29. Januar ernannte Microsoft Johanna Faries zur neuen Präsidentin des Unternehmens. Faries ist die erste Frau, die die Position als Leiterin von Blizzard Entertainment innehat. Vor ihrer Zeit im Unternehmen war Faries 12 Jahre im Front Office der National Football League (NFL) in verschiedenen Marketing- und Geschäftsabteilungen tätig. Gemäß einer E-Mail, die an alle Blizzard-Mitarbeiter versendet wurde, wird Faries ihre Tätigkeit am 5. Februar aufnehmen. Faries erkennt in ihrem Schreiben die Entlassungen bei Microsoft im Januar an. Sie betont jedoch, dass Activision, Blizzard und King unterschiedliche Unternehmen mit unterschiedlichen Ideen und Erwartungen sind. Faries wird in der Zwischenzeit weiterhin mit dem Führungsteam des Unternehmens zusammenarbeiten.

Hi all. Today I sent the below note to @Blizzard_Ent. As for X: I play to stay in "listen mode" here, but trust I'm tuned in! As for me: a typical day=work life+yogi life+games life. Currently on heavy rotation: D4, COD, BG3. Feeling blessed & grateful🙏🏽Onward. ✨ pic.twitter.com/Ph8XgsTcpk — Johanna Faries (@Joh_Burg) January 29, 2024

Wer ist Johanna Faries?

Tritt die Nachfolge von Mike Ybarra als Präsidentin von Blizzard Entertainment an (ab 5. Februar)

Die erste Frau an der Spitze von Blizzard Entertainment und die erste neue Präsidentin seit der Übernahme durch Microsoft

Ehemaliger Esports Lead und General Manager für Call of Duty (2018 bis 2024)

Ehemalige NFL-Führungskraft und Vizepräsidentin für Club Business Development (2007 bis 2018)

Faries hat in ihrer Freizeit Spiele wie Diablo 4 und Baldur’s Gate 3 gespielt. Faries hat zuvor an der Call of Duty-Franchise gearbeitet und verfügt über einen Hintergrund im Esports. Sie wird mit anderen Führungskräften wie Microsoft Gaming CEO Phil Spencer und dem Leiter der Xbox Game Studios Matt Booty zusammenarbeiten. Faries übernimmt das Amt bei Blizzard im Jahr 2024. Zu dieser Zeit liegen bereits Updates für World of Warcraft und Diablo 4 vor. Es bleibt abzuwarten, ob Faries ihre Erfahrung im Bereich des Esports in die neu gegründete Overwatch Championship Series einbringen wird. Zwischen der Absage des Survival-Spiels und dem Führungswechsel war der Januar eine ziemliche Achterbahnfahrt für Blizzard Entertainment. Nur die Zeit wird zeigen, wie Faries und der Rest der Blizzard-Mitarbeiter die Dinge in Zukunft handhaben werden.