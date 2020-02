BioWare: Anthem erhält – nun doch – eine “längerfristige Neugestaltung”, keine Seasons mehr!

Anthem - (C) EA, Bioware

BioWare’s Anthem war eine der enttäuschendsten Veröffentlichungen des letzten Jahres, da während des langen Entwicklungszyklus technische und kreative Probleme auftraten. Selbst nachdem die ursprünglich geplante Inhalts-Roadmap auf unbestimmte Zeit verschoben wurde, haben die Entwicklungsteams hart daran gearbeitet, die Dinge wieder in Gang zu bringen. Es gab jedoch Berichte über eine vollständige Überarbeitung des Titels.

Längerfristige Neugestaltung geplant.

Motivierende Herausforderungen mit sinnvollen Belohnungen.

BioWare gibt Hoffnung auf ein “besseres Anthem”.

Ein neuer Blogbeitrag von BioWare-GM Casey Hudson hat diese Berichte – nun – bestätigt. Hudson merkte an, dass sich das Team in den kommenden Monaten “auf eine längerfristige Neugestaltung der Erfahrung konzentrieren” werde. Publisher EA erwähnte den Titel, anscheinend bewusst nicht, bei ihrer letzten Investoren-Konferenz.

„Im letzten Jahr hat das Team hart daran gearbeitet, Stabilität, Leistung und allgemeine Lebensqualität zu verbessern und gleichzeitig drei Saisons mit neuen Inhalten und Funktionen bereitzustellen. Wir haben auch Ihr Feedback erhalten, dass Anthem eine zufriedenstellendere Beuteerfahrung, eine bessere langfristige Weiterentwicklung und ein erfüllenderes Endspiel benötigt. Wir sind uns also bewusst, dass noch wesentlich mehr getan werden muss, um das volle Potenzial der Erfahrung auszuschöpfen, und dass eine umfassendere Neuerfindung erforderlich ist als eine Aktualisierung oder Erweiterung.” „In den kommenden Monaten werden wir uns auf eine längerfristige Neugestaltung der Erfahrung konzentrieren und speziell daran arbeiten, die Kern-Gameplay-Schleife mit klaren Zielen neu zu erfinden, Herausforderungen zu motivieren und Fortschritte mit sinnvollen Belohnungen zu erzielen – und dabei den Spaß am Fliegen und Kämpfen in einem riesigen Rahmen zu bewahren Science-Fantasy-Einstellung. Und um das richtig zu machen, werden wir etwas tun, was wir gerne beim ersten Mal getan hätten – einem fokussierten Team die Zeit zu geben, zu testen und zu iterieren, wobei wir uns zuerst auf das Gameplay konzentrieren. “

Was bedeutet das für das aktuelle Anthem?

Es wird noch verfügbar sein, aber BioWare verlagert sich von den Seasons, um an der Neugestaltung zu arbeiten. Ereignisse und Aktualisierungen im Store sind weiterhin vorhanden. Spieler können auch Inhalte aus früheren Events erneut aufrufen. Das wird später in diesem Monat, am Jahrestag des Starts von Anthem, beginnen.

Hudson beendete sein Blog-Update mit den Worten:

“Die Schaffung neuer Welten ist von zentraler Bedeutung für unsere Studio-Mission, aber es ist nicht einfach. Manchmal machen wir es richtig, manchmal vermissen wir. Was uns am Laufen hält, ist die Unterstützung von Spielern wie Ihnen. Ihr Feedback gibt uns Orientierung, wie wir uns verbessern können, und Ihre Leidenschaft beflügelt uns mit dem Mut, etwas zu schaffen. Ich freue mich darauf, mit Ihrem Engagement und Ihrem Feedback auf die bestmögliche Zukunft für Anthem zusammenzuarbeiten.“

Die Zeit wird zeigen, ob dieses Redesign funktioniert, aber BioWare hat zumindest einen signifikanten Beweis dafür erbracht, dass es das Spiel nicht endgültig aufgibt. Es scheint nicht so, als würde das Redesign kommende Titel wie das nächste Dragon Age beeinflussen, aber wir müssen abwarten. Was haben wir zu Anthem gesagt? Lest doch unseren Testbericht nach.

Spielt ihr Anthem überhaupt noch? Habt ihr die letzten Monate wieder einmal “reingeschaut”? Sagt es uns doch, mit einem Kommentar.

Quelle: BioWare Blog