BioShock 4 geht angeblich durch die “Entwicklungshölle”

Was ist los mit BioShock 4? Immerhin reden wir vom bereits vierten (!) Reboot der Entwicklung. Seit der Ankündigung eines neuen BioShock-Spiels im Jahr 2019 gab es wenig ermutigende Neuigkeiten über den Entwicklungs-Fortschritt von BioShock 4. Laut einem aktuellen Bericht steckt die Entwicklung des Spiels tatsächlich in einer äußerst schwierigen Phase fest.

Ein Twitter-Nutzer mit dem Namen “Oops Leaks” (eine bekannte Quelle für BioShock-Leaks) hat einige Details über die Entwicklung von BioShock 4 enthüllt, und die Berichte deuten darauf hin, dass das Spiel buchstäblich durch die Hölle geht. Angeblich wurde das Spiel bereits viermal seit dem Sommer 2022 neu gestartet. Zudem gab es ständige Veränderungen im Entwicklungsteam, die sich negativ auf den Fortschritt des Spiels ausgewirkt haben.

Worum geht es in dem Leak? Der Twitter-Beitrag legt nahe, dass der Titel mehrfach umgeschrieben wurde, da der Text nicht den hohen Standards des Franchise gerecht wurde. Darüber hinaus besteht das Team, das an BioShock 4 arbeitet, aus vielen Mitgliedern, von denen jedoch keiner über ausreichend Erfahrung für ein Projekt dieser Größenordnung verfügt. Die schlechte Managementstruktur soll ebenfalls zu den Schwierigkeiten und dieser Entwicklungshölle beigetragen.

The new Bioshock is in development hell.

Despite a complete change in development leadership, the Bioshock series is still haunted by the curse of problematic development. No game details will be described here, and this is likely to be my final report on the next Bioshock. pic.twitter.com/5oppXBsbns

— Oops Leaks (@oopsleaks) May 18, 2023