BioShock: Nächstes Spiel soll laut Jobangebot „Open World“ werden

Die Spielmarke Bioshock ist seit einigen Jahren inaktiv, aber es gibt einen Titel der sich in Entwicklung befindet. Und dieses Spiel wird größer ausfallen, als Fans vielleicht vermutet haben.

BioShock 4 (Arbeitstitel) befindet sich bei Cloud Chamber in Montreal (Kanada) in Entwicklung. - (C) 2K Games; Bildmontage: DailyGame