Kein BioShock 4 sondern stattdessen BioShock Isolation? (Gerücht)

BioShock 4 (Arbeitstitel) befindet sich bei Cloud Chamber in Montreal (Kanada) in Entwicklung. - (C) 2K Games; Bildmontage: DailyGame

Nach der Ankündigung von einem neuen Studio sowie einigen Hinweisen durch eine Stellenbeschreibung wissen wir nicht viel über den nächsten BioShock-Titel. Doch Gerüchten zu Folge soll der nächste Titel BioShock Isolation heißen! Ein offizielles Statement dazu soll im ersten Quartal von 2022 erfolgen. Das behauptet zumindest der Twitter-Account “OopsLeaks” der die neusten Informationen in einem Tweet enthüllt hat.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Advertisment

BioShock Isolation (vorrübergehender Titel) soll in einer dystopischen Welt stattfinden, bei dem die Unreal Engine 5 verwendet wird. Dem Gerücht zu Folge wird das Spiel von Irrational Games-Veteranen entwickelt sowie von Leuten die schon an Watch Dogs: Legion, Shadow of the Tomb Raider, Mafia 3 und Deux Ex: Mankind Divided gearbeitet haben.

Mit dem Laden des Tweets akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Twitter.

Mehr erfahren Inhalt laden Twitter Tweets immer entsperren

Der Leak von OopsLeak zeigt auch einen Teilausschnitt einer Stadt, die sowohl an der Oberfläche sowie im Untergrund gelegen ist. Während die von einem Unternehmer regierte Stadt an der Oberfläche frei und eine wohlhabende Gesellschaft besitzt, soll die Unterwelt isoliert und von der Oberwelt getrennt sein. Sie wird von einem Diktator geführt, der seine Leute und Untertanen in einen Krieg führen möchte. Das Grenzgebiet zwischen den beiden Städten soll als freier Raum fungieren, bei dem ihr eure eigenen Entscheidungen und Entdeckungen machen könnt.

Mit dem Laden des Tweets akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Twitter.

Mehr erfahren Inhalt laden Twitter Tweets immer entsperren

Spekulationen zu Folge könnten wir bereits zu den diesjährigen Game Awards etwas zu diesem Titel in Erfahrung bringen! Die Game Awards wurden von Geoff Keighley ins Leben gerufen und hatten in der Vergangenheit schon einig Überraschungen parat! Die Veranstaltung findet am 9. Dezember statt und kann von multiplen Plattformen wie Twitter, Twitch und YouTube gestreamt werden!

Wie es mit Gerüchten jedoch immer so ist, solltet ihr auch diesen Leak mit Vorsicht genießen. Auch wenn neue Informationen zum nächsten BioShock-Titel mehr als überfällig sind.