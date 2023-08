Ben Affleck Batman Film hätte viele Fans überrascht

Ich will ihn noch immer sehen

Ray Fisher (Cyborg / Victor Stone), Ezra Miller (The Flash / Barry Allen), Ben Affleck (Batman / Bruce Wayne), Henry Cavill (Superman / Clark Kent), Gal Gadot (Diana Prince / Wonder Woman), Jason Momoa (Aquaman / Arthur Curry) - Photograph by Courtesy of HBO Max

Ben Afflecks abgebrochener Batman-Film scheint eine neue Wendung in den 80 Jahren des Dunklen Ritters genommen zu haben. Während eines Interviews mit Inverse enthüllte der DC-Storyboard-Künstler Jay Oliva, dass er in den Ben Affleck Batman Film involviert war und sogar angedeutet hat, worum es in dem Film ging. “Ich habe an vielen Batman-Projekten gearbeitet, und das Coole daran war, dass es viele coole Batman-Handlungsstränge miteinander verknüpfte, die bisher noch nicht wirklich erforscht wurden”, sagte er.

Werden wir jemals den Ben Affleck Batman Film bekommen?

“Die Geschichte von Ben sollte etwas behandeln, das in den Comics bisher nicht wirklich behandelt wurde”, fuhr er fort. “Aber es sollte auf Handlungssträngen aus dem Batman-Mythos der letzten 80 Jahre aufbauen und es aus einer neuen Perspektive angehen.” Oliva war von Anfang an in Zack Snyders DCEU involviert – er zeichnete Storyboards für “Man of Steel” sowie “Batman V Superman: Dawn of Justice”. Nun scheint es, als ob er auch in dem eigenen Batman Film mit Ben Affleck mitgewirkt hat.

“Es war sehr clever und es gab viele Dinge daran, die ich wirklich geliebt habe und die ich gerne umgesetzt gesehen hätte”, fügte er hinzu. “Es war ein wirklich tolles Projekt am Anfang. Ben musste aus persönlichen Gründen zurücktreten, und ich habe das absolut verstanden, aber die Zeit, die ich mit Ben an dem Projekt gearbeitet habe, war fantastisch.”

Affleck ist ein renommierter Batman-Fan und war offensichtlich daran interessiert, seine eigene Interpretation des Dunklen Ritters zu erschaffen, die tief in der Comic-Buch-Mythologie verwurzelt gewesen wäre. Leider hat Oliva keine weiteren Details darüber verraten, was hätte sein können. “Ich kann nicht viel sagen, außer dass es verdammt genial war”, sagte Oliva. “Es war das Beste. Es war unglaublich.”

“Meinem Verständnis nach gab es ein paar Entwürfe davon”, erinnerte er sich. “Als ich dazu geholt wurde, weiß ich nicht, ob es der zweite Entwurf oder so etwas war, aber es war das, was Geoff Johns und Ben [Affleck] mir gezeigt hatten.”

Ursprünglich plante Affleck, den Film zu schreiben und Regie zu führen, bevor er als Regisseur zurücktrat. Der Film wurde schließlich eingestellt und machte Platz für Matt Reves’ Version von “The Batman”, in der Robert Pattinson als der Dunkle Ritter zu sehen war.