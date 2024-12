Bandai Namco 2024: Ein Jahr voller Kontraste und große Pläne für 2025

Bandai Namco, einer der führenden Publisher in der Gaming-Branche, steht für zahlreiche bedeutende Franchises wie Dark Souls, Pac-Man, Tales und Tekken. Das Jahr 2024 war für das Unternehmen ein Wechselbad der Gefühle. Auf der einen Seite wurden hochkarätige Spiele wie Gundam Breaker 4, Dragon Ball: Sparking Zero! und das gefeierte Tekken 8 veröffentlicht. Auf der anderen Seite stießen einige Titel auf gemischte bis negative Resonanz.

Während Jujutsu Kaisen: Cursed Clash und Unknown 9: Awakening von Kritikern zerrissen wurden, erhielten Spiele wie Sword Art Online: Fractured Daydream und Death Note: Killer Within gemischte Bewertungen. Trotz dieser Herausforderungen sieht das zukünftige Veröffentlichungsprogramm vielversprechend aus. Bandai Namco hat sieben neue Spiele angekündigt, darunter das Horror-Plattformspiel Little Nightmares 3 von Supermassive Games und das düstere Action-RPG Dawnwalker von Rebel Wolves.

Vielversprechende Veröffentlichungen im Jahr 2025

Vier neue Titel sollen bereits in der ersten Jahreshälfte 2025 erscheinen. Zwei davon sind Remaster bestehender Spiele. Freedom Wars Remastered, ein verbessertes Port des Monster Hunter-ähnlichen Action-RPGs von 2014, wird am 10. Januar 2025 für PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch und PC veröffentlicht. Kurz darauf, am 17. Januar, folgt Tales of Graces f Remastered für PS4/5, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch und PC.

Ein weiterer Titel, Synduality: Echo of Ada, wird am 27. Januar 2025 für PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC erscheinen. Dieser Sci-Fi-PvPvE-Extraktions-Shooter mit Action-RPG-Mechaniken und spielbaren Mechs ist Teil eines größeren Multimedia-Franchise von Bandai Namco, zu dem auch ein Anime, Manga, Light Novel und dergleichen gehören.

Ein weiteres Highlight im Jahr 2025 ist Bleach: Rebirth of Souls, ein 3D-Arena-Kampfspiel mit einer einzigartigen One-Hit-Kill-Mechanik, das auf der beliebten Anime-Serie basiert. Es ist das erste Bleach-Spiel für Heimkonsolen seit mehr als einem Jahrzehnt und soll Anfang 2025 erscheinen.

Obwohl Bandai Namco offiziell keine weiteren Spiele für die erste Hälfte des Jahres 2025 angekündigt hat, könnten Titel wie Little Nightmares 3 und Fate/EXTRA Record ebenfalls in diesem Zeitraum erscheinen. Little Nightmares 3 sollte ursprünglich 2024 erscheinen, wurde jedoch auf 2025 verschoben, was auf eine fast abgeschlossene Entwicklung hindeutet. Dasselbe gilt für das kommende JRPG Fate/EXTRA Record, das seit fast einem halben Jahrzehnt in Arbeit ist.

Bandai Namco blickt auf ein spannendes Jahr 2025, das mit einer starken Veröffentlichungsliste beginnt und die Herausforderungen des Vorjahres hoffentlich überwindet.

