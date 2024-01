Tekken 8 mit starkem Start auf Steam

Tekken 8 hat auf Steam einen soliden Start hingelegt. Es hat die Anzahl der gleichzeitigen Spieler des Vorgängerspiels auf der Plattform übertroffen. Der Titel ist das achte Hauptspiel der langjährigen Kampfspiel-Franchise und wird als das große Finale der Geschichte der Mishima-Familie angepriesen. Im Jahr 2023 wurden eine Reihe beeindruckender Kampfspiele veröffentlicht. Große Veröffentlichungen wie Street Fighter 6 und Mortal Kombat 1 wurden von Fans und Kritikern gleichermaßen gelobt. Tekken 8 hatte viel zu bieten und scheint glücklicherweise genau das zu tun.

Trotz des Drucks durch konkurrierende Kampfspiele blieb es eine der am sehnlichsten erwarteten Veröffentlichungen des Jahres 2024. Die Fans freuten sich darauf, viele der Charaktere aus dem Roster zu spielen oder zu sehen, wie sich die schicksalhafte Konfrontation zwischen Jin Kazama und Kazuya Mishima im Story-Modus des Spiels entwickeln würde. Tekken 8 wurde Ende Januar veröffentlicht und hat sich schnell zu einem der besten Kampfspiele auf der Steam-Plattform entwickelt, das von Bandai Namco veröffentlicht wurde.

Hohes Interesse an Tekken 8 auf Steam

SteamDB ist eine Datenbank, die Statistiken und andere Informationen über die auf der Steam-Plattform verkauften Spiele liefert. Die Datenbank zeigt auch die Anzahl der gleichzeitigen Spieler für ein Spiel an. Laut den neuesten Charts von SteamDB hat Tekken 8 fast 50.000 gleichzeitige Spieler auf Steam erreicht. Diese Zahl wurde etwa eine Stunde nach der Veröffentlichung des Spiels auf der Plattform erreicht. Im Vergleich zu Tekken 7 übertrifft diese Version der Franchise die vorherige deutlich.

Tekken 7 hatte bei seiner Veröffentlichung im Juni auf Steam fast 19.000 Spieler. Im Vergleich dazu hatte Tekken 8 mehr als 50.000 Spieler. Dieser Unterschied von über 31.000 Spielern ist wahrscheinlich auf die gestiegene Popularität von Tekken in den letzten Jahren und das starke Marketing von Bandai Namco für das achte Spiel zurückzuführen. Tekken 8 hat glühende Kritiken erhalten.

Basierend auf den Daten von SteamDB hat Tekken 8 andere Kampfspiele von Bandai Namco in Bezug auf die Höchstzahl an gleichzeitigen Spielern übertroffen. Obwohl die Zahlen von Tekken 8 nicht die von Dark Souls 3 oder Tales of Arise erreichen, konnte es den bisherigen Meilenstein von Dragon Ball FighterZ übertreffen, das zum Start eine Spitze von 44.303 Spielern hatte. Außerdem behält Tekken 8 auch zwei Tage nach dem Start einen hohen Spitzenwert von über 40.000 Spielern.