Bandai Namco enthüllt Gameplay-Trailer für Tales of Graces f Remastered

Publisher Bandai Namco und der Entwickler TOSE haben einen neuen Gameplay-Trailer für Tales of Graces f Remastered veröffentlicht und die digitalen Vorbestellungen für PlayStation 5 und PlayStation 4 über den PlayStation Store, Xbox Series und Xbox One über den Microsoft Store, Switch über den Nintendo eShop und PC über Steam gestartet. Das Spiel wird in einer verbesserten Version zurückkehren und enthält die Nachgeschichte „Lineage and Legacies“ als Ergänzung zum Hauptszenario.

Tales of Graces f Remastered ist ein Action-RPG, das sich um Abenteuer in fantasievollen Welten und das Überwinden von Hindernissen durch Freundschaft und Entschlossenheit dreht. Auf dem üppig grünen Planeten Ephinea geben sich drei junge Kinder – Asbel, der Erbe eines lokalen Lords, Richard, der Prinz des Königreichs Windor, und Sophie, ein seltsames Mädchen ohne bekannte Vergangenheit – ein Versprechen, das die Zukunft retten könnte. Nachdem sie gemeinsam einen gefährlichen Angriff auf Richards Leben überstanden haben, schwören sie sich ewige Freundschaft.

Jahre später hat sich die Welt verändert. Asbel und seine Freunde stehen vor großen Gefahren, als Lhant zum Schlachtfeld eines Machtkampfes zwischen den drei großen Nationen von Ephinea wird. Doch eine noch größere Bedrohung offenbart sich, und die Bindungen zwischen den jungen Helden werden auf die Probe gestellt.

Das Style Shift Linear Motion Battle System ermöglicht es den Spielern, zwischen zwei sehr unterschiedlichen Kampfstilen – Artes und Burst – zu wechseln. Spieler können die Stärke und Reichweite der Angriffe, die Größe des Angriffs und die Entfernung zum Gegner für maximale Effektivität wählen.

Es wurde einiges verbessert und ergänzt in Tales of Graces f Remastered

Zusätzliche Funktionen wie Auto-Save, verschiedene Überspringfunktionen und die Möglichkeit, Feindbegegnungen in Feldern und Dungeons auszuschalten, wurden hinzugefügt. Die Grafik wurde ebenfalls verbessert. Es gibt mehr als 100 verschiedene ausrüstbare Titel, die die Spieler durch Kämpfe aufwerten können, um verschiedene Fähigkeiten und Techniken zu erlernen, die ihre Werte stärken.

Lineage and Legacies, die Nachgeschichte, zeigt die Welt sechs Monate nach den Ereignissen des Hauptspiels. Sophie wird von unbequemen Gedanken über ihre zukünftige Existenz geplagt und ist entschlossen, einen Ausweg zu finden. Gleichzeitig breiten sich erneut seltsame Veränderungen über Ephinea aus. Während Asbel sich um Sophie sorgt, machen sie und ihre Freunde sich auf den Weg, um die Ursache der Anomalie zu untersuchen.

Tales of Graces f Remastered bietet ein spannendes Spielerlebnis mit tiefgehender Story und verbessertem Gameplay, das sowohl für neue Spieler als auch für langjährige Fans der Serie attraktiv ist.

