Freedom Wars Remastered kommt Anfang 2025

Der Publisher Bandai Namco und der Entwickler Dimps haben die Veröffentlichung von Freedom Wars Remastered angekündigt, einer überarbeiteten Version des 2014 für die PS Vita veröffentlichten Action-RPGs von Sony Interactive Entertainment. Diese Version enthält auch zuvor veröffentlichte herunterladbare Inhalte. Der Release ist für den 9. Januar 2025 in Japan und den 10. Januar weltweit geplant.

Für das Verbrechen zu existieren, beginnt deine 1.000.000-jährige Strafe heute

In einer dystopischen Zukunft wird die Welt von Verschmutzung verwüstet und ist fast vollständig ohne natürliche Ressourcen. Die Menschheit lebt in riesigen Gefängniskomplexen namens Panopticons. Jeder, der in diese Hölle hineingeboren wird, wird als „Sünder“ betrachtet. Die Spieler suchen nach ihrer Freiheit, indem sie sich freiwillig für extrem gefährliche Kampfeinsätze melden, um mit anderen Panopticons um die verbleibenden Ressourcen des Planeten zu konkurrieren.

Folge uns bei Google News

In einem Interview mit dem PlayStation Blog Japan erklärte Takashi Tsukamoto, der Direktor des originalen Freedom Wars bei Dimps sowie Entwicklungsleiter von Freedom Wars Remastered: „Wir wollten seit der Veröffentlichung des Spiels vor zehn Jahren eine Fortsetzung machen, aber die Gelegenheit ergab sich nie. Dieses Mal hatten wir das Glück, eine Gelegenheit zu bekommen. Mit Bandai Namco Entertainment als Produzenten und uns als Entwickler, und mit dem 10-jährigen Jubiläum, war das Timing perfekt, um etwas zu unternehmen.“

Auf die Frage, warum Freedom Wars Remastered von Bandai Namco veröffentlicht wird, obwohl das Originalspiel von Sony Interactive Entertainment veröffentlicht und immer noch im Besitz von Sony ist, sagte Tsukamoto: „Als wir [Dimps] die Lizenz von Sony Interactive Entertainment erhielten, um eine überarbeitete Version zu erstellen und nach einem Publisher suchten, trat Bandai Namco Entertainment freundlicherweise vor und bot an, die Veröffentlichung zu übernehmen.“

Freedom Wars Remastered wird für PlayStation 5, PlayStation 4, Switch und PC über Steam erhältlich sein.

Ankündigungstrailer

Gameplay

Unterstütze uns mit einem Kauf bei Amazon*