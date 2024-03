Baldur’s Gate 3: Was gibt es mit dem neuesten Hotfix 20?

Larian Studios hat gerade Hotfix 20 für Baldur’s Gate 3 veröffentlicht, und es gibt einige spannende Verbesserungen. Falls du auf einem Mac spielst, bringt dir dieser Hotfix Patch 6 und alle dazugehörigen Fehlerbehebungen. Für alle anderen gibt es nun Sicherheitsvorkehrungen für den Fall, dass deine Spielstände nicht laden. Außerdem wurde ein lästiger Schwarz-Bildschirm-Fehler beim Split-Screen behoben.

Ein besonders nerviger Fehler betraf Minthara, die manchmal nicht mit der Gruppe in Akt 2 oder 3 folgte. Das gleiche Problem gab es auch bei Halsin in Last Light im Akt 2. Beide Fehler wurden nun behoben, ebenso wie die Situation, in der Charaktere vorgaben, zu beschäftigt zu sein, um mit dir zu sprechen.

Schau dir die vollständigen Hotfix-Notizen an.

Baldur’s Gate 3 Hotfix #20: Die Highlights

Absturzschutz hinzugefügt, um dich bei fehlgeschlagenem Laden eines Spielstands zum Hauptmenü zurückzuschicken.

Fehler behoben, der bei Split-Screen einen 30-sekündigen Schwarz-Bildschirm für den zweiten Spieler verursachte.

Problem behoben, das verhinderte, dass du Container öffnen konntest, während du handelst.

Umwelt nimmt nun wieder am Kampf teil, um Fortschritte zu gewährleisten.

Unendlicher Loot-Bug mit Herdmaster Skardjall behoben.

Minthara folgt nun zuverlässig der Gruppe in Akt II und III.

Halsin bewegt sich nun an die richtige Stelle in Last Light im Akt II.

Charaktere, die vorgaben zu beschäftigt zu sein, um mit dir zu sprechen, wurden entlarvt.

Die Spielewelt von Baldur’s Gate 3 wird mit diesem Hotfix noch stabiler und angenehmer. Also, schnapp dir deine Waffe, und tauche wieder ein in dieses epische Abenteuer. Das Rollenspiel ist für PS5, Xbox Series X/S und PC erhältlich und hat bereits über 10 Millionen Exemplare verkauft. Larian arbeitet außerdem an offizieller Mod-Unterstützung, einschließlich Konsolen, die später veröffentlicht wird. Larian Studios ist also mit dem Spiel noch lange nicht fertig.