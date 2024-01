Baldur’s Gate 3 Verkaufszahlen: Wie viele Kopien wurden verkauft?

Baldur’s Gate 3 hat im Jahr 2023 die Gaming-Welt im Sturm erobert. Es ist keine Überraschung, wenn dich du als Spieler fragst, wie viele Kopien von diesem Action-RPG über die virtuelle Ladentheke gegangen sind. Larian Studios hat mit diesem Titel einen massiven Erfolg erzielt, der auch 2024 weiterhin hoch im Kurs steht.

Der Erfolg von Baldur’s Gate 3: Sowohl bei Kritikern als auch finanziell war der Release ein Knaller. Als eines der herausragendsten Spiele des Jahres wollen viele wissen, wie hoch die Verkaufszahlen sind. Bevor wir uns jedoch den Zahlen widmen, schau dir an, wie du alle legendären Gegenstände und Akte von BG3 erhalten kannst.

Verkaufszahlen: Wie viele Exemplare von Baldur’s Gate 3 wurden verkauft?

Die genaue Anzahl der verkauften Einheiten ist schwer zu ermitteln, da Larian Studios bisher keine offiziellen Zahlen veröffentlicht hat. Steam zeigte jedoch, dass das Spiel 2023 Platinstatus erreichte, gemeinsam mit anderen Top-Titeln wie Hogwarts Legacy und Call of Duty: Modern Warfare 3.

“SteamDB.info” schätzt die Anzahl der Besitzer auf zwischen 5,9 Millionen und 27,6 Millionen. Das ist natürlich eine ordentliche Schwankungsbreite. Die Wahrheit wird wohl im unteren Bereich liegen, also bei unter 7 Millionen verkauften Kopien auf Steam. Rechnet man die geschätzten PS5- und Xbox Series X/S-Verkaufszahlen dazu, dann könnte sich Baldur’s Gate 3 bisher über 10 Millionen Mal verkauft haben – oder steht kurz davor!

Das Rollenspiel von Larian steht nach dem Release weiter hoch im Kurs! Selbst im Januar 2024 hält sich das Spiel hartnäckig unter den ersten Fünf in beiden Steam-Rankings, obwohl es schon seit Monaten draußen ist.

Warum ist Baldur’s Gate 3 so erfolgreich?

Das Spiel erntete weitreichendes Lob und wurde zum Spiel des Jahres 2023 gekürt. Es überzeugte durch seine fesselnde Erzählung, die detailreiche Spielwelt und das tiefgründige Gameplay.

In BG3 kannst du deinen eigenen Helden gestalten und durch eine von “Dungeons & Dragons” inspirierte Welt ziehen, um den Parasiten in deinem Gehirn – der dich in einen Mind Flayer verwandelt – bekämpfen. Mit deiner Gruppe stellst du dich Bossen und gestaltest deine eigene Geschichte. Das Spiel erhielt Lob für nahezu jeden Aspekt und ist definitiv einen Blick wert, wenn du noch nicht Teil dieses epischen rundenbasierten Abenteuers bist.

FAQs zu den Verkaufszahlen von Baldur’s Gate 3