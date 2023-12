Avengers 5: Kang-Schauspieler Jonathan Majors gefeuert

Der Schauspieler Jonathan Majors wurde nach einem mehrere Wochen andauernden Gerichtsprozess, wegen der rücksichtslosen Körperverletzung dritten Grades und der Belästigung seiner Ex-Partnerin, für schuldig gesprochen. Bereits wenige Stunden später gaben Marvel Studios und Disney bekannt, dass jede Zusammenarbeit mit dem Loki-Darsteller beendet wäre. Künftige Avengers-Filme müssen nun umstrukturiert werden.

Avengers: The Kang Dynasty in der Schwebe

Nach zwei Wochen der Gerichtsverhandlung, ist Jonathan Majors für schuldig erklärt worden. Das Urteil kommt am Ende einer dreitägigen Beratungszeit der Jury, die den Schauspieler einstimmig für schuldig erklärte. Disney und Marvel Studios feuerten den Schauspieler, der zuletzt in der zweiten Staffel vom Loki zu sehen war, umgehend. Jonathan Majors, dessen Kang der Eroberer der Hauptbösewicht der “Multiverse Saga” und Avengers 5 hätte sein sollen, wird so in dieser Form nicht mehr auftreten. Bereits seit März hing Majors zukünftige Beteiligung in der Schwebe.

Disneys Entscheidung kommt dennoch nach Monaten der Unklarheit, wie mit dem Schauspieler umgegangen werden soll. Bislang schwieg das Unternehmen zu den Entwicklungen und wartete das Urteil ab. Unklar ist hingegen, wie die Zukunft des MCU nun aussieht. Nicht zuletzt, weil nahezu jeder Film und jede Serie der letzten vier Jahre auf eine große Konfrontation mit Majors Kang, dem Eroberer, hingearbeitet hat. Der Verlust des Schauspielers ist daher eine weitere Hürden, die das angeschlagene Studio nicht gebrauchen kann. Ob Kang für Avengers 5 neu besetzt oder völlig gestrichen wird, ist indes unklar.

Jonathan Majors wurde seit dem Ende der Infinity-Saga als großer Bösewicht des MCU etabliert. Der Schauspieler, der seinen ersten Auftritt in Loki Staffel 1 hatte, war auch in dem Kritikerflop Ant-Man and the Wasp: Quantumania Anfang des Jahres, sowie Loki Staffel 2 zu sehen. Darüber hinaus sollte er die Hauptrolle in Avengers: The Kang Dynasty, der für den 1. Mai 2026 geplant ist, innehaben. Auch wenn der Film sich noch in der Drehbuchphase befindet und die Dreharbeiten noch nicht begonnen haben, ist die Zukunft nun jedoch ungewiss.