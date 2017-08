Games PC-Games Playstation Xbox Auftragskiller aufgepasst: Hitman erreicht 5 Millionen Gamer 3/08/2017 @ 21:00

Wie Entwickler IO Interactive heute bekannt gegeben hat kann Hitman bisher 5 Millionen Gamer vorweisen.

Der Titel erschien am 11. März 2016 in Europa und erst vor wenigen Tagen in Japan. Wie oft der Titel verkauft bzw. die einzelnen Episoden heruntergeladen wurde sage IO nicht.

Mehr zu Hitman in unserem Testbericht.

NEWSLETTER