Audi Konzept-Fahrzeug mit Videospiel Scheinwerfern

Ein Mengendiagramm dient der Veranschaulichung der Mengenlehre. Das berühmteste Mengendiagramm ist das Venn Diagramm (nach John Venn). Das Kennt man als zwei Kreise die sich an einer Stelle überschneiden. Jeder Kreis steht für ein Thema und der überschneidende Teil, steht für dinge die Beide Themen bedienen. Dieses Konzept-Fahrzeug von Audi mit den Videospiel Scheinwerfern, ist im Venn Diagramm zu finden zwischen „Dinge die die Welt nicht braucht“ und „Shut up and take my money!“.

Das Audi Konzept Fahrzeug mit den Videospiel Scheinwerfern ist echt

Es handelt sich dabei nicht um ein Fake. Dieses Konzept Fahrzeug mit Videospiel Scheinwerfern ist der neue Audi A6 e-tron. Mit einer ultraschmalen Scheinwerfer Technologie ausgestattet, die nicht nur für helle Fahrverhältnisse in der Nacht sorgt. Sondern auch in der Lage ist Videospiele an eine Wand zu projizieren. Projektoren rund um das Fahrzeug sollen der Sicherheit dienen. Oder in diesem Fall Zeit totzuschlagen.

Parkt man gerade um das Fahrzeug zu laden und hat eine Wand vor den Scheinwerfern, kann man die Projektoren nutzen um ein eigenes Raumschiff Game von Audi zu spielen. Es ist zwar nur ein simples Spiel und auch nur in Schwarz-Weiß, jedoch die schiere Idee dahinter ist so absurd, dass sie eigentlich schon wieder genial ist. Wie sonst sollte man die Zeit des Aufladens besser nutzen?

DailyGame prophezeit…

Wenn man sich das Fahrzeug so ansieht und die Projektion in diesem ersten Demo Werbevideo, kann man zwei Dinge mit Sicherheit vorhersagen. Nummer eins wird sein, dass dieses Fahrzeug auf diversen Games-Cons Stehen wird, auch wenn das Spiel einfach ist. Man wird es präsentieren wollen und es wird sich herumsprechen wie ein Lauffeuer.

Und Nummer Zwei wird von uns hier jetzt prophezeit. Sobald das Fahrzeug auf dem Markt erscheint und der erste findige Tüftler es in seine oder ihre Hände bekommt, wird dieses Auto den Klassiker DOOM spielen können. Dieses Game wurde mittlerweile auf so ziemlich jedem elektronischen Gerät mit einem Display zum laufen gebracht. Somit steht es dem Audi A6 e-tron auch bevor und es würde nicht überraschen wenn es das Konzept Fahrzeug mit den Videospiel Scheinwerfern schon vor Verkaufsstart erwischt.

