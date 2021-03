Kurios: DOOM könnte auf 16 Milliarden Krabben gespielt werden

Doom - © id Software; Bildmontage: DailyGame

In den letzten Jahren wurde DOOM immer wieder das Ziel seltsamer Experimente. Das Spiel wurde auf kurioser Hardware zum laufen gebracht. Immer wieder tauchten Videos auf in denen Menschen den Shooter Klassiker auf Geräten installiert haben, die nie dafür gedacht waren. Nun haben Wissenschaftler wohl eher zufällig herausgefunden, das es 16 Milliarden Krabben bedarf um DOOM zu spielen.

16 Milliarden Krabben bringen DOOM zum laufen

Ethan Mollick, ein Professor an der Wharton School of the University of Pennsylvania, kann DOOM von einer Armee aus 16 Milliarden Krabben betrieben werden. 2011 veröffentlichten Wissenschaftler einen Bericht im Magazin Complex Systems 20. Beschrieben wird die Anwendung von Soldatenkrabben in Logikgattern zum Generieren von Mikroprozessoren. Eine sehr komplexe Angelegenheit.

Mollick hat das veröffentlichte Paper etwas genauer betrachtet und durchgerechnet. Und kam auf eine abstrus hohe Zahl. Aber eine Zahl an Soldatenkrabben mit denen es möglich wäre, genug Speicher für die 1993er Version des Shooters DOOM zu betreiben. Nur falls ihr euch schon Mal gewundert haben solltet.

DOOM läuft auf fast allem

16 Milliarden Krabben sind nicht das erste Kuriose „Ding“ mit dem DOOM zum laufen gebracht wird. Es ist bestimmt Platz 1 auf der Liste, jedoch haben sich im Laufe der Jahre schon viele absurde Dinge gefunden, auf denen DOOM gespielt wurde. Von Bankomaten, über die LED Leiste eines Mac Books bis hin zu einem Taschenrechner der von Kartoffel Batterien angetrieben wird.

Die Faszination DOOM auf Gegenständen des Alltags zu installieren scheint Endlos. Und kreative Köpfe der ganzen Welt lassen sich immer mehr und seltsamere Dinge einfallen. Auch wenn diese aktuelle Erkenntnis wohl sehr zufällig kam, so ist es bestimmt nicht die letzte Absurdität, welche mit DOOM in Verbindung gebracht werden wird.

Der Soundtrack von DOOM erfreut sich der selben Beliebtheit und eines ganz eigenen Trends. Von Druckern über die Vibrations-Frequenz eines Controllers, wurde die Melodie bereits auf ebenso vielen kuriosen Geräten abgespielt wie das Game selbst.