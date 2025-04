Oblivion als DOOM-Mod: Fan baut Retro-Remake und begeistert das Netz

Was passiert, wenn ein ungeduldiger Fan nicht mehr auf ein Remake warten will? Er macht’s einfach selbst – und zwar auf völlig verrückte Art! Der Modder Sloth_Johnson hat den Kultklassiker The Elder Scrolls IV: Oblivion kurzerhand in den legendären Ego-Shooter DOOM von 1993 gepackt. Ja, du hast richtig gelesen – das Fantasy-Rollenspiel im Stil eines Retro-Shooters!

Doch wie kommt man auf so eine Idee? Ganz einfach: Die offizielle Neuauflage von Oblivion geistert seit Wochen durch die Gerüchteküche. Es gibt bereits geleakte Screenshots und Hinweise auf eine baldige Ankündigung. Viele Fans warten sehnsüchtig – einige verlieren dabei die Geduld.

Was zeigt das Fanprojekt?

In einem kurzen 41-Sekunden-Clip siehst du, wie der Held ein Schwert zieht und sich durch Feinde kämpft, die wie aus Oblivion stammen. Der DOOM-typische Look bleibt dabei erhalten. Besonders witzig: Die Charakteranzeige zeigt das ikonische DOOM-Gesicht, diesmal im Stil eines Fantasy-Helden. Das Gameplay spielt sich komplett im Inneren eines Dungeons ab – offene Außenwelten fehlen (noch).

Warum das? Laut dem Entwickler sei die DOOM-Engine für komplexe Außenbereiche nur bedingt geeignet. Trotzdem: Die Vorstellung einer pixligen Cyrodiil-Welt im Retro-Look hat definitiv Charme und weckt Erinnerungen an alte Elder-Scrolls-Zeiten wie in „Daggerfall“.

Kommt der Mod auch für dich?

Leider nein. Sloth_Johnson stellt klar, dass es sich nur um ein privates Projekt handelt. Er will die Modifikation nicht veröffentlichen – auch aus rechtlichen Gründen. Denn er nutzt Inhalte von Bethesda, was zu Problemen führen könnte, sollte die Datei öffentlich auftauchen.

Aber auch ohne Download bleibt der Clip ein absoluter Hingucker – und ein Beweis dafür, wie kreativ die Gaming-Community ist.