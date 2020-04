Assassin’s Creed Valhalla und Watch Dogs Legion: Release Termine bekannt

Assassin’s Creed Valhalla - (C) Ubisoft

Montreuil, Frankreich – Gestern hat Ubisoft endlich das durchgesickerte Assassin’s Creed Valhalla enthüllt. Und obwohl sie den Veröffentlichungstermin noch nicht bekannt gegeben haben, wurde vor einiger Zeit berichtet, dass die Veröffentlichung vor dem Ende des Geschäftsjahres bis zum 31. März nächsten Jahres geplant war.

Assassin’s Creed Valhalla: Release-Termin bereits früh bekannt gewesen

Auf Twitter sagt der Videospiele-Journalist Jason Schreier, dass Assassin’s Creed Valhalla und Watch Dogs Legion (beide auch für die PS5 und Xbox Series X) beide vor Ende 2020 in unmittelbarer Nähe zueinander in dieser Weihnachtszeit auf den Markt kommen werden. Schreier meint, dass beide dieses Jahr herauskommen werden, wenn eine der beiden Veröffentlichungen nicht wegen den COVID-19-Maßnahmen verschoben wird.

Is this a 2020 game? Would Ubisoft really release both AC and Watch Dogs in the same holiday? — Martin Rener (@martin_rener) April 29, 2020

Die Meinungen gehen natürlich auseinander. Was sollte Ubisoft reiten, dass sie gleich 2 AAA-Titel zeitgleich erscheinen lassen? Okay, die PS5 und die Xbox Series X starten im Dezember, aber dafür gleich zwei Königs-Titel auf den Markt schmeißen? Aufgrund der aktuellen Marketing-Maßnahmen und des in wenigen Minuten gezeigten ersten Cinematic-Trailers wird Ubisoft das sehr wahrscheinlich nicht machen. Man wird sich voll und ganz auf Valhalla und Watch Dogs Legion Anfang 2021 starten. Das würde Sinn ergeben.

Das neue AC ist seit langem als Cross-Gen-Spiel geplant und da Sony und Microsoft auf den Release-Terminen ihrer neuen Konsolen Ende 2020 beharren wird auch Valhalla zum Starttermin starten. Hinter dem Spiel steht eine Armada an Spieleentwicklern, wie Ubisoft selbst gezeigt hat. Immerhin sind neben dem Hauptentwickler, dem Team aus Kanada, noch 14 weitere Studios am Action-Rollenspiel beschäftigt gewesen. Der erste Trailer ist ab 17 Uhr verfügbar, die Leaks zum Spiel reichen bis zu einem Jahr zurück. Das Setting wurde bestätigt, auch der Name. Nun fehlt nur noch ein bildgewaltiger Einstieg für den Titel der nächsten Konsolen-Generation. Die Enthüllung wurde von Insidern bereits seit Wochen angeteasert.

Assassin’s Creed Valhalla und Watch Dogs Legion erscheinen für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X bis Ende März 2021 auf jeden Fall. Nach unserer Einschätzung wird aber AC der Vortritt gelassen. Soweit wird man in Montreuil, Frankreich beim Publisher gedacht haben.

Cinematic-Trailer bestätigt Release-Termin

Update @ 17:05: Der Release-Termin von Valhalla ist bestätigt. Es erscheint Ende 2020.