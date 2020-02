Apex Legends enthüllt in Season 4-Trailer neue Waffen, Revenant-Fähigkeiten und mehr

Apex Legends - Forge - (C) Respawn

Die Fans von Apex Legends befanden sich vor Beginn der vierten Staffel auf einer Achterbahnfahrt. Die Spieler waren verblüfft, als ein Trailer zeigte, wie ein Charakter von der aktuellen neuen Legende, Revenant, getötet wurde. Die Fans haben letzte Woche ein bisschen mehr Hintergrundwissen und nun hat Respawn den Vorhang zurückgezogen, was in Staffel 4 noch zu erwarten ist.

Der letzte Trailer zur vierten Staffel von Apex Legends konzentriert sich auf die Aspekte des Gameplays, die heute eintreffen. Die größte Bereicherung für viele ist der neue Charakter Revenant, ein mörderischer Roboter, der sich höllisch rächt. Während der Trailer nicht speziell auf seine Fähigkeiten und Bewegungen eingeht, gibt er den Fans einen Einblick in seine Ausführung, indem er ein Objekt beschwört, das Klonversionen des Charakters erzeugt und den Spieler gleichzeitig einen Energiestoß abfeuern lässt. Seine Klone können Wände erklimmen, und Revenant scheint einen Greifhaken zu haben, um auch Gebäude schnell zu erklimmen.

Neue Gameplay-Elemente in Apex Legends

Außerhalb des neuen Charakters wird in Staffel 4 eine verwüstete Version von World End vorgestellt, in der ein riesiges Planet Harvesting-Gerät von Hammond Robotics, einem fiktiven Unternehmen, dass in der Mitte der Karte platziert wurde. Der Trailer weist auch darauf hin, dass der Planet Harvester möglicherweise auch einige andere Nebenwirkungen auf der Karte verursacht.

Das Sentinel, ein neues Repetiergewehr, feiert in dieser Saison sein Debüt. Wie das Video zeigt, handelt es sich um eine verheerende Waffe mit großer Reichweite, mit der Spieler Feinde ausschalten können, bevor sie überhaupt entdeckt werden.

Ein neuer Battle Pass mit zahlreichen täglichen und wöchentlichen Herausforderungen wird ebenfalls zu Beginn der vierten Staffel erhältlich sein, um den Spielern den Aufstieg zu erleichtern. Der Trailer zeigt auch ein paar Belohnungen, darunter neue Charakter-Skins mit einem kybernetischen Touch. Wraith wird zum perfekten Soldaten, Wattson erhält eine futuristische, legendäre Haut aus Cyberpunk, während Crypto und Caustic ebenfalls kurze Auftritte erhalten.

Respawn bringt die klassische Battle Royale-Karte zurück in den Ranglisten-Modus des Spiels. Rangliste wird in zwei Teile geteilt, wobei die erste Teilung zu Beginn der vierten Staffel stattfindet, in der die Remixed-Version von World Edge enthalten ist. Nach einer festgelegten Anzahl von Wochen beginnt die zweite Aufteilung und wechselt zur King’s Canyon-Karte, auf der man bis zum Ende der vierten Staffel am 5. Mai spielen wird.

Apex Legends ist ab sofort für PC, PS4 und Xbox One verfügbar.