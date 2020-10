Apex Legends: Cross-Play für Xbox One und PS4 startet am 6. Oktober

Apex Legends - (C) EA

Apex Legends von Respawn Entertainment erhält am 6. Oktober das „Aftermath Collection Event“ und bringt einen neuen – zeitlich begrenzten – Modus und jede Menge Skins, die man sich verdienen kann. Am selben Tag startet auch Cross-Play zwischen Xbox One und PS4. Die Funktion wird als Beta gestartet und beinhaltet keine Cross-Progression.

Somit können ab dem kommenden Dienstag Xbox One- und PS4-Spieler gemeinsam Apex Legends spielen, auch mit PC-Spielern. Das Cross-Play kann auch deaktiviert werden, aber das solltet ihr nicht von Anfang an tun. Immerhin müssen auch alle anderen Spieler diese neue Funktion erstmal deaktivieren. Das Match-Making könnte so endlos lange dauern. Die Funktion wird nämlich automatisch aktiviert und Respawn empfiehlt, sie aktiviert zu lassen, um die bestmögliche Erfahrung zu gewährleisten. Es funktioniert auch, dass man sich via Voice-Chat im Spiel miteinander unterhaltet.

Da Crossplay nun in Apex Legends stattfindet warten viele Fans noch auf eine Nintendo Switch- und Steam-Version des kostenloses Battle Royale-Spiels. Dazu sollten wir in den kommenden Monaten weitere Infos erhalten.