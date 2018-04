Immer wieder sickerten Gerüchte zur nächsten PlayStation, womöglich der PlayStation 5, durch. Nachdem Dev-Kits der PS5 die Entwickler bereits vorab erreicht haben soll schon die nächste Xbox (One)-Konsole in Arbeit sein. Zumindest wenn es nach Wedbush Securites Analyst Michael Pachter geht.

Gut, von der PS5 haben wir zumindest schon Gerüchte wahrgenommen, aber zur nächsten Xbox (One)-Konsole? Darüber wussten wir noch nichts. Nachdem die Nintendo Switch quasi „isoliert“ ihre eigene Hybrid-Konsolen-Generation angeworfen zoffen sich Sony und Microsoft um den besten Starttermin für den nächsten Konsolen-Start. Und diese sollen, laut Patcher, beide im Jahr 2020 starten.

Kauftipp:

PlayStation 4 Pro Konsole (1TB, B-Chassis) + Far Cry 5 - Steelbook Edition bei Amazon.de für EUR 463,95 bestellen

Im Interview mit GamingBolt sagte Patcher, dass die Xbox One X viel zu spät gestartet ist – auch wenn sie global gesehen besser verkauft als die PlayStation 4 Pro. Microsoft wird nicht jährlich neue Konsolen bringen, deswegen ist 2019 für das Redmonder Unternehmen kein Konsolen-Start vorgesehen. Auch einen „gestaffelten Start“, also weil man mit der Produktion nicht nachkommt, wie damals bei der PlayStation 3 werden sich beide Unternehmen nicht mehr antun, so Patcher.

„Ich denke, sowohl die nächste Xbox als auch PS5 kommen 2020“, bekräftigte er.

Ob das wirklich notwendig ist? Reichen PlayStation 4 PRO und Xbox One X nicht die nächsten 3-4 Jahre aus? Famitsu-Herausgeber Hirokazu Hamamura sieht die Sache ein wenig anders, aber lest selbst!

Kauftipp:

Xbox One X 1TB Konsole + Forza Motorsport 7 - Standard Edition bei Amazon.de für EUR 547,99 bestellen

Verpasse keine Games-News: Melde dich jetzt für unseren Newsletter an oder werde Fan unserer Facebook-Seite!