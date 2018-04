Famitsu-Herausgeber und ehemaliger Chefredakteur Hirokazu Hamamura sieht keinen Sinn an einer frühzeitigen Ankündigung einer „PlayStation 5“. Diese Meinung hat er auf einem Seminar in Tokia geäußert, wie Mantan-Web (via Gamefront.de) meldete.

Hamamura stellte fest: Die PlayStation 4-Verkäufe zeigen sich stabil. Auch Microsoft’s Xbox One X hat die PlayStation 4-Absätze nicht drücken können. Wenn man sich die Geschäftsjahre von Sony anssieht, dann ist der Absatz von PS4-Hardware von 2016 auf 2017 weiter angestiegen.

Kauftipp:

Nacon Revolution Pro PlayStation 4 Controller (PS4) bei Amazon.de für EUR 80,00 bestellen

Demnach ergibt es für den Famitsu-Herausgeber keinen Sinn:

„Jetzt ein neues [Next Generation] Modell anzukündigen, hätte für Sony keinen Nutzen!“

Analysten rechnen mit der Veröffentlichung der PlayStation 5-Konsole mit Ende 2019 bzw. 2020.

Verpasse keine Games-News: Melde dich jetzt für unseren Newsletter an oder werde Fan unserer Facebook-Seite!