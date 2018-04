God of War scheint wahrscheinlich eines der größten Spiele des Jahres zu sein. Der Hype um das Spiel hat sich weiter entwickelt, da es von den meisten großen Magazinen erstaunliche Kritiken erhalten hat. Wie groß der Start des Spiels sein wird, sagte der NPD-Analyst Mat Piscatella auf Twitter. Demnach dürfte es das größte exklusive Debüt auf der PlayStation 4 im Jahr 2018 sein.

Es ist sicherlich möglich, dass der Verkauf von God of War den von anderen erfolgreichen PS4-Exklusivprodukten wie Uncharted 4: A Thief End und Horizon Zero Dawn übertrifft . Uncharted 4 hatte bis Ende 2016 insgesamt 8,7 Millionen Einheiten verkauft und Horizon Zero Dawn verkaufte insgesamt rund 7,5 Millionen Einheiten.

Gestützte Bekanntheit für die God of War-Serie verspricht größere Erfolge!

Allerdings, die Bekanntheit der Marke, gepaart mit der kritischen Anerkennung (Der aktuelle Metacritic-Score liegt bei 95/100!), die das Spiel erhalten hat, ist es sehr wahrscheinlich, dass God of War diese beiden Spiele in Bezug auf den Umsatz überholen wird.

Damit könnte der NPD-Analyst recht behalten, außer… Naughty Dog bringt The Last of Us: Part II doch noch 2018 auf den Markt – dann könnte sich schnell alles ändern. Die Theorie ist aber sehr unwahrscheinlich!

God of War ist ab heute exklusiv für die PlayStation 4 erhältlich.

