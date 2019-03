Manchmal haben Gerüchte auch ihre Berechtigung, vor allem wenn sie wahr werden. Im Fall der PC-Version von Halo: The Master Chief Collection gibt es noch dazu ein Dankeschön der Fans in Form von Gratis-Pizza für 343 Industries.

Auf Reddit rief ein Benutzer dazu auf, dass 343 Industries von ihm eine Gratis-Pizza bekommen werde, wenn Halo: The Master Chief Collection für den PC angekündigt wird.

Brian Jarrard, Community Director von 343, antwortete nicht lange später darauf. Er fragte: „Von was für einer Pizza reden wir?“. Er twitterte später einen Pizza-Emoji und deutete stark darauf hin, dass wir das Spiel bekommen würden, auf das wir gehofft hatten.

Nach dem Abschluss der Ankündigungsveranstaltung, Inside Xbox, scheinen die Mitarbeiter des 343 mit Pizza von dankbaren Fans und anderen Studios überschwemmt worden zu sein. Für das Studio gab es mittlerweile schon so viel Pizza, dass man dazu aufgerufen hat die Sendungen zu stoppen. Man wolle keine Lebensmittel in den Müll werfen. Anständige Sache…

Etwas Pizza?

It has begun. Pizzas are actually showing up at the studio?! 🍕🍕 @Gamecheat13 you’re too kind. #mcc pic.twitter.com/0hZgk80KDa

Noch mehr Pizza…

MOAR. Unknown sender, but thank you. Seriously folks, we love the gesture but raise a slice and let’s celebrate together! (plz don’t send tons of pizzas 😝) pic.twitter.com/SsMtJI0nyo