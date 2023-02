Zelda: Tears of the Kingdom – Neuer Trailer und Collector’s Edition

Ein neuer Gameplay-Trailer samt Informationen zu Preis und Collector's Edition gab es gestern von Nintendo zu The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

The Legend of Zelda Fakten

Mit heute ist The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom vorbestellbar. Bei Amazon.de kostet es 70,58 Euro (AT-Preis, inkl. Versand). Zudem hat Nintendo einen umfangreichen Gameplay-Trailer veröffentlicht sowie die Collector’s Edition vorgestellt, die jedoch noch nicht vorbestellbar ist.

Der neue Gameplay-Trailer wurde während der Nintendo Direct-Sendung von Mittwoch vorgestellt. Zusätzlich zu der Standardversion, die rund 70 Euro kostet, wird es auch eine Collector’s Edition zu einem empfohlenen Verkaufspreis von 129,99 Euro geben.

Was beinhaltet die Collector’s Edition von The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom? Darin befindet sich neben der physische Version des Spiels ein Artbook mit Konzeptzeichnungen, eine Steelbook-Hülle, ein Iconart-Stahlposter und ein Set aus vier Anstecknadeln.

A collector’s edition of The Legend of #Zelda: #TearsOfTheKingdom will be released on 12/05. Please check with your local retailers for information on availability. pic.twitter.com/CzTfksYkBi — Nintendo of Europe (@NintendoEurope) February 8, 2023

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – Neuer Gameplay-Trailer

Der Nachfolger von Breath of the Wild (2017; Switch, Wii U) entstand aus DLC-Ideen, das in der Entwicklung zunehmend ein Eigenleben entwickelte. Wir werden also viele Bereiche in Hyrule wiedererkennen, jedoch handelt es sich dabei um ein eigenständiges neues Spiel. Selbst die Grafik-Engine scheint verbessert worden zu sein.

Link muss seine Fähigkeiten in Tears of the Kingdom nutzen, um gegen die böswilligen Mächte zu kämpfen, die das Königreich bedrohen.

“In dieser Fortsetzung von The Legend of Zelda: Breath of the Wild entscheidest du deinen eigenen Weg durch die weitläufigen Landschaften von Hyrule und die mysteriösen Inseln, die in den weiten Himmeln darüber schweben”, so Nintendo.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom erscheint am 12.Mai 2023 für Nintendo Switch.