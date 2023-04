Ein massiver Leak zum Beginn von The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom? Wie die ersten Minuten aussehen werden.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - (C) Nintendo

The Legend of Zelda Fakten

Das neueste Abenteuer von Link in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ist nur wenige Wochen entfernt. Und natürlich stellt sich eine wichtige Frage: Wie startet man in das Spiel? Was passiert die ersten Spielminuten? Wer die Spannung nicht ertragen kann, der erfährt hier, wie das Spiel beginnt.

Ein massiver Leak ist es nicht. Nintendo selbst enthüllte, wie das Spiel starten wird. Und damit hätten wir eigentlich nicht gerechnet.

Zelda: Tears of the Kingdom beginnt – Die ersten Spielminuten

Wenn du bis hierher gelesen hast, dann bist du auch gleich darüber informiert, dass dich einige Spoiler erwarten werden. Der Beginn des Spiels findet nämlich nicht am Boden statt, sondern gleich auf einer Himmelsinsel. Der letzte Gameplay-Trailer hat das noch nicht verraten, dafür die offizielle Webseite “Zelda.com”.

Link wird also seine Reise in Tears of the Kingdom auf einer der vielen Himmelsinseln beginnen. Zu Beginn erwartet uns also eine Art Tutorial, bei der wir neue Fähigkeiten erlernen werden, bevor es zur Oberfläche von Hyrule zurückgeht und das eigentliche Abenteuer beginnt.

Nintendo schreibt auf Zelda.com:

“Link beginnt seine Reise auf einer der vielen mysteriösen schwimmenden Inseln, die plötzlich hoch über Hyrule im Himmel aufgetaucht sind. Dort muss unser Held neue Fähigkeiten erlangen, bevor er in die Oberflächenwelt zurückkehrt, um sein episches Abenteuer zu beginnen.”

Das kommt dir bekannt vor?

Bereits im Vorgänger, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, gab es quasi ein Tutorial zu Beginn: Die Reise begann auf dem Vergessenen Plateau. Dort wird der Shiekah-Stein erklärt, der erste Skiekah-Turm aktiviert und die ersten Gegner besiegt. Wie diese Tutorial-Himmelsinsel aussehen wird und ob du nach Beginn des Spiels wieder dort zurückkehren kannst, wird sich zeigen.

Die offizielle Webseite verrät nicht, ob Link die in den Gameplay-Trailern gezeigten neuen Fähigkeiten gleich zu Beginn erlenen wird. Immerhin gibt es

Zeitumkehr

Synthese

Ultra-Hand

Deckensprung

zu erlernen. Ich bin schon gespannt wie sehr sich diese Himmelsinsel von anderen unterscheiden wird. Immerhin haben wir in einem Gameplay-Video bereits gesehen, wie Link hinunterstürzt. Oder holt uns wieder jemand hinauf, wenn wir den Rand überschritten haben? Das wird interessant.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom erscheint am 12. Mai 2023 für Nintendo Switch. Erst kürzlich entdeckten Reddit-User einen neuen TV-Spot aus den USA, der wieder neues Videomaterial zeigt.