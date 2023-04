Zelda: Tears of the Kingdom – TV-Spot zeigt neues Filmmaterial

Du kannst von The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom nicht genug sehen? Wir auch nicht, darum wird dich auch dieser TV-Spot interessieren

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - (C) Nintendo

The Legend of Zelda Fakten

Ein US-TV-Werbespot für The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ist online durchgesickert und enthält brandneues Gameplay-Material.

Darunter Link, der von einer dreiköpfigen Flamme “Gleeok” gejagt wird und einen Pfeil in einen Baum schießt, um etwas zu beleuchten, das eine Höhle zu sein scheint. Die Anzeige wird als “eine etwas unvollendete Version” eines Live-Action-TV-Spots mit dem Titel “You Can Do What” (Deutsch: “Du kannst alles machen”) beschrieben.

Den Werbespot findest du auf Reddit. Einfach unten auf “Anschauen” klicken. Das Video ist nur verschwommen, um jenen Menschen, die keine Spoiler möchten, sich zu schützen.

Was enthüllt der US-TV-Spot von The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom?

Zum einen bekommen wir damit anscheinend bestätigt, dass der dreiköpfige Drache ein Gleeok ist. Davon könnte es unterschiedliche Varianten geben. Außerdem sehen wir, wie Link die Tunika des Champions trägt, aber mit offenem Haar, wie wir es normalerweise sehen, wenn er die grüne Tunika trägt. Daher liegt es nahe, dass die Haaranpassung vielleicht weniger an bestimmte Outfits gebunden ist, wie es im Vorgänger, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, der Fall war. Wahrscheinlich können wir im neuesten Abenteuer von Link den Protagonisten noch mehr anpassen.

In der Höhlen-Szene kann man erkennen, dass die Z-Koordinate “-470” angibt. Es sieht also so aus, als würde es tief nach unten gehen. Die Map von Tears of the Kingdom könnte also noch mächtiger sein, als anfangs gedacht. Immerhin gab es in früheren Trailern Z-Koordinaten mit bis zu +1409. Es geht also auch ziemlich hoch hinaus.

Mehr Herzen in Tears of the Kingdom?

Ein Detail, dass der Reddit-Community nicht entgangen ist: In der Gleeok-Szene hat Link insgesamt 17 Herzen in einer Reihe. In Breath of the Wild waren es nur 15 pro Reihe. Die maximale Gesundheit konnte durch zusätzliche Mahlzeiten verbessert werden. Vielleicht ist es in Tears of the Kingdom möglich statt 30 Herzen mehr zu haben, vielleicht 40.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom erscheint am 12. Mai 2023 für Nintendo Switch. Erst kürzlich erschien der neueste Gameplay-Trailer.