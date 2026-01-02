Dieses Zelda-Weihnachts-Fan-DLC verzaubert und fühlt sich beinahe wie ein echtes Add-on an

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Hinweis: Das "Christmas Celebration"-DLC ist ein inoffizielles Fan-Projekt und steht in keiner offiziellen Verbindung zu Nintendo. Es handelt sich nicht um ein lizenziertes Zusatzpaket. Für die Nutzung ist eine reguläre Version von The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom erforderlich. Die Verfügbarkeit kann sich jederzeit ändern.

Was passiert, wenn Leidenschaft, Talent und Liebe zu Zelda aufeinandertreffen? Dann entsteht etwas wie das „Christmas Celebration“-Fan-DLC für The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Ein Projekt, das aktuell in der Community für Staunen sorgt und bei vielen Fans die gleiche Frage auslöst: Warum fühlt sich dieses Fan-DLC für viele Spieler außergewöhnlich umfangreich an?

Hinter dem Projekt stehen die drei Creator Miru, Sockpoppet und Waikuteru, die gemeinsam ein vollständig eigenes Weihnachts-Erlebnis geschaffen haben. Kein simples Re-Skin, keine kleine Nebenquest, sondern ein mehrstündiges Fan-DLC mit eigener Geschichte, neuen Karten, Musik, Quests und sogar einem maßgeschneiderten Bosskampf.

Ein weihnachtliches Abenteuer, das überrascht

Das Christmas Celebration Fan-DLC erzählt eine komplett originale Weihnachtsgeschichte, die speziell für dieses Projekt geschrieben wurde. Als Spielender erkundest du mehrere handgefertigte Maps, die nicht nur optisch neu sind, sondern auch mit eigenen Gameplay-Ideen experimentieren. Dazu kommen zahlreiche Hauptquests, über ein Dutzend Nebenquests und viele neue Objekte, die sich nahtlos in die Welt des letzten The Legend of Zelda einfügen.

Besonders hervorzuheben ist der Bosskampf, der sich über mehrere Phasen erstreckt und deutlich mehr ist als ein Gag. Hier merkt man, wie viel Design-Arbeit in das Projekt geflossen sind. Auch audiovisuell geht das Fan-DLC eigene Wege: Zwölf eigens komponierte Musikstücke, neue NPCs mit vollständig individuellen Dialogen und saisonale Veränderungen in der Spielwelt sorgen für eine Atmosphäre, die gleichzeitig festlich und typisch Zelda wirkt. Auch wenn es nicht von Nintendo ist.

Community-Reaktionen: Begeisterung statt Skepsis

Die Reaktionen unter dem YouTube-Video sind eindeutig und selten so einhellig positiv. Kommentare wie „Das ist das beste TotK-Mod-Projekt bisher“, „Das Leveldesign ist unglaublich“ oder „Fühlt sich an wie ein echtes Expansion-Pack“ ziehen sich durch den gesamten YouTube-Beitrag. Besonders gelobt werden die Liebe zum Detail, die Quests und kreative Ideen wie der Lebkuchen-Schild, der bei vielen Fans sofort zum Favoriten wurde. Andere wünschen sich bereits weitere Dungeons oder Prüfungen im gleichen Stil.

Auffällig ist auch: Viele Nutzer fragen direkt nach, wie sie das Fan-DLC selbst spielen können. Mehr dazu verratet das YouTube-Video.

YouTube-Video

Warum dieses Projekt so besonders ist

Dieses Fan-DLC zeigt eindrucksvoll, was möglich ist, wenn Fans nicht nur konsumieren, sondern selbst erschaffen. Christmas Celebration fühlt sich nicht wie ein Mod an, der „nett für zwischendurch“ ist. Es fühlt sich an wie ein echtes Zusatzkapitel für Tears of the Kingdom, mit Herz, Anspruch und Respekt vor dem Original.

Für viele Fans ist es genau das, was Zelda ausmacht: Entdecken, Staunen, Wärme und das Gefühl, Teil einer lebendigen Welt zu sein. Und genau deshalb geht dieses Projekt gerade viral. Nicht wegen Marketing, sondern wegen echter Begeisterung. Immerhin gibt es schon 5000 Aufrufe nach nur einem Tag und wer die anderen.

Übrigens steht die beliebte Nintendo-Reihe nach 40 Jahren vor dem Umbruch. Erst kürzlich deutete Eiji Aonuma überraschende Inspirationen für den nächsten Teil an.

