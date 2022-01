Zelda: Breath of the Wild – “Echter” Sheikah-Stein von Fan nachgebaut

Der Sheikah-Stein ist einer der wichtigsten Werkzeuge in The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Ein Fan würdigte das Tool aus dem Spiel, indem er ihn nachgebaut hat.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild - Der Sheikah-Stein ist eines der wichtigsten Werkzeuge im Spiel. - (C) Nintendo - Bildmontage DG

Das Wichtigste in Kürze Reddit-Nutzer präsentiert seinen selbstgebauten Sheikah-Stein

Eines der wichtigsten Werkzeuge im Nintendo-Spiel

Der Nachfolger von Breath of the Wild soll laut Nintendo 2022 erscheinen