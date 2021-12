Breath of The Wild ist laut Umfrage das beliebteste Spiel in Japan

The Legend of Zelda: Breath of the Wild - Eines der erfolgreichsten Switch-Spiele aller Zeiten - ©Nintendo

Über 50.000 japanische Nutzer wurden kürzlich vom japanischen TV-Netzwerk Asahi in ihrer Sondersendung „50.000 Nutzer abstimmen: The TV Game National Poll“ befragt. Die Umfrage forderte die Benutzer auf, ihre Stimme für ihre Lieblingsspiele aller Zeiten abzugeben und es scheint, dass die Mehrheit der Benutzer Breath of The Wild als ihr bevorzugtes Konsolenspiel aller Zeiten wählten. Im Folgenden sind die Spiele aufgeführt, die es in die Top 100 der Umfrageliste geschafft haben.

Persona 3 Pokemon Platinum Persona 4 Super Mario World Romance of the Three Kingdoms MOTHER Fire Emblem: Genealogy of the Holy War Persona 5 Royal Monster Hunter 4 Ultimate Street Fighter II Final Fantasy VIII Super Mario Galaxy 2 The Legend of Zelda: Skyward Sword Monster Hunter Generations Ultimate Monster Hunter Dragon Quest VI: Realms of Revelation Final Fantasy XI Dragon Quest VII: Fragments of the Forgotten Past Legend of Mana Dragon Quest Builders 2 The Legend of Zelda: Majora’s Mask Metal Gear Solid Nobunaga’s Ambition: Zenkokuban Mario Kart Wii Kirby Air Ride Animal Crossing: Wild World Super Smash Bros. Brawl Gran Turismo 4 Kirby Super Star Dr. Mario Monster Hunter: World Super Mario RPG Pokemon X / Y Bloodborne Ghost of Tsushima Suikoden Pokemon Heart Gold / Soul Silver Final Fantasy III Xevious Super Smash Bros. Pokemon Black 2 / White 2 Dead by Daylight Animal Crossing Super Donkey Kong Super Mario Galaxy Yo-kai Watch 2: Bony Spirits / Fleshy Souls / Psychic Specters Dragon Quest VIII: Journey of the Cursed King Tales of the Abyss The Legend of Zelda Final Fantasy IV Pokemon Ruby / Sapphire Kingdom Hearts NieR: Automata Final Fantasy XIV Dragon Quest II: Luminaries of the Legendary Line Kirby’s Return to Dream Land Dragon Quest X: Rise of the Five Tribes Online Xenoblade Persona 5 Momotaro Dentetsu: Showa Heisei Reiwa mo Teiban! Xenogears Dark Souls III Puyo Puyo Final Fantasy IX Pokemon Gold / Silver Xenoblade 2 Final Fantasy V Final Fantasy VI Biohazard Tactics Ogre Apex Legends Okami MOTHER 2 Dragon Quest XI: Streiter des Schicksals Pokemon Schwarz / Weiß Tetris Pokemon Rot / Grün / Blau Fire Emblem: Three Houses Animal Crossing: New Leaf Splatoon Minecraft Suikoden II Metal Gear Solid 3: Snake Eater The Legend of Zelda: Ocarina of Time Kingdom Hearts II Dragon Quest IV: Chapters of the Chosen Pokemon Schwert / Schild UNDERTALE Super Mario Kart Pokemon Diamant / Perle Super Mario Bros. 3 Final Fantasy X Chrono Trigger Super Smash Bros. Ultimate Dragon Quest III: The Seeds of Salvation Splatoon 2 Animal Crossing: New Horizons Final Fantasy VII Dragon Quest V: Hand of the Heavenly Bride The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Einige dieser Entscheidungen sind unglaublich interessant. Vor allem einige Verteilungen älterer und neuerer Titel. The Legend of Zelda: Breath of The Wild scheint allerdings der beliebteste Titel in Japan zu sein oder zumindest für die Teilnehmer der Umfrage.