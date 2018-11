Für die Nintendo Switch gibt es nicht wirklich viele Möglichkeiten für Video-Streaming. Es gibt Niconico in Japan. Und es gibt hulu in den USA. Wann eine Netflix-App für den Nintendo Switch startet wissen wir auch nicht, aber eine YouTube-App könnte in wenigen Tagen online sein!

Nun gibt es erste Hinweise welche direkt von der (amerikanischen) Nintendo-Webseite stammen. Dabei gibt es die Information das diese App bereits in wenigen Tagen, nämlich am 8. November 2018, verfügbar sein wird. Ein wenig knapp um es noch anzukündigen, aber vielleicht ist es für Nintendo einfach keine große Sache. Immerhin hat Google bereits mit dem japanischen Traditionsunternehmen bei den Systemen 3DS und Wii U zusammen gearbeitet.

YouTube für Nintendo Switch

Wäre es daher nicht sinnvoll, die App auf einer Touchscreen-Konsole zu veröffentlichen? Würde doch Sinn machen! Obwohl es Streaming-Apps für Fernseher, Media-Stick, Tablet, Handy und Co gibt, warum auch nicht für die Switch…

Quelle: Twitter.com

