Nachdem Sega vor einer Weile Remaster der Yakuza Spiele für möglich erklärte, wenn das Interesse der Fans groß genug ist, ist es nun soweit!

In Japan gibt es auch bereits ein Veröffentlichungsdatum für Yakuza 3 und Zeiträume für 4 und 5. So Erscheint das erste bereits am 8. August, das zweite im Winter und das dritte soll direkt im Frühjahr nächsten Jahres folgen.

Damit bringt Sega die komplette Yakuza Hauptreihe auf die aktuelle Konsolengeneration. Laut Famitsu sollen alle Remaster auf 1080p und mit 60fps laufen, um ein flüssiges Spielerlebnis zu gewährleisten.

Auf Westreleases muss man bisher aber noch warten.