Xbox: Virtual Reality (VR) hat noch kein Publikum!

Der Leiter der Xbox Game Studios sieht derzeit zu wenig Publikum für eine "Xbox VR"-Erweiterung.

Mit der Vorstellung des Apple Vision Pro hat nun auch der iPhone-Hersteller sein eigenes VR-Headset (das er nicht so benennt). PlayStation ist am Konsolensektor seit 2016 mit dabei. Und Xbox? Microsoft hat bisher kein Interesse an “Xbox VR” gezeigt. Und das liegt daran, dass man in der Firmenzentrale in Redmond (USA) derzeit nicht davon ausgeht, dass es dafür ein Publikum gibt.

Matt Booty, Leiter der Xbox Game Studios, sagte gegenüber dem Hollywood Reporter in einem Interview, dass der VR- und AR-Markt derzeit zu klein sei. Die Gaming-Sparte von Microsoft sieht derzeit keinen Grund darin zu investieren. Für Xbox wären Spiele erfolgreich, wenn sie rund 10 Millionen Spieler erreichen könnten. Der Xbox-Mann weist darauf hin, dass eine solche Größenordnung derzeit auf dem VR/AR-Markt nicht realisierbar ist.

Auf die Frage, was Booty über Augmented Reality (AR) und Virtual Reality (VR) denkt antwortete er:

“Ich denke, für uns ist es nur ein bisschen Warten, bis ein Publikum da ist. Wir sind sehr glücklich, dass wir über diese großen IPs verfügen, die sich zu laufenden Franchises mit großen Communities entwickelt haben. Wir haben 10 Spiele, die bisher über 10 Millionen Spieler erreicht haben, was eine ziemlich große Leistung ist, aber das ist die Größenordnung, die wir brauchen, um Erfolg für das Spiel zu haben, und es ist nur so, dass es mit AR/VR noch nicht ganz so weit ist.”

Xbox VR: Schwierig bis unmöglich?

Bisher gab es Gerüchte und Spekulationen über eine mögliche Unterstützung von VR auf der Xbox. In der Vergangenheit wurden Patente und Technologiedemonstrationen entdeckt, die auf eine potenzielle VR-Unterstützung für Xbox hinweisen könnten. Es besteht also immer die Möglichkeit, dass Microsoft in Zukunft Pläne für eine VR-Lösung für Xbox ankündigen könnte. Immerhin veröffentlichte Microsoft Mixed Reality-Headsets für PCs. Die Technologie ist “quasi” im Haus.

VR ist jedoch eine komplexe Technologie ist, die spezielle Hardwareanforderungen und eine umfangreiche Entwicklungsarbeit erfordert. Vielleicht hat Microsoft etwas in der Schreibtischlade für die Zukunft.

Trotz des Interesses vieler Spieler bleibt VR ein Nischenmarkt. Bis man mit einem VR-Spiel mehr als 10 Millionen Menschen erreichen wird, könnte also noch einige Zeit vergehen. Immerhin verkaufte Sony “nur” 600.000 Einheiten von PlayStation VR 2 in den ersten sechs Wochen. Ein großer Erfolg für den VR-Markt, aber bis man 10 Millionen Spieler damit erreicht, fließt noch viel Wasser die Donau hinab.